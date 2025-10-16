Κοντόπουλος: Βλέπει μπαράζ εισαγωγών στην ΕΝΑ

Την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ και για μεγάλο αριθμό εισαγωγών νέων μικρομεσαίων εταιρειών σ’ αυτήν κατά τα επόμενα χρόνια εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος, στο πλαίσιο του έκτου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης.

Σύμφωνα με τον Γιάννο Κοντόπουλο, η ΕΝΑ έχει πάει εξαιρετικά καλά κατά την τελευταία πενταετία, τόσο σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις των επενδυτών όσο και ως προς τον αριθμό των εταιρειών που μετατάχθηκαν στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

Τα φορολογικά κίνητρα που θεσμοθετήθηκαν από την Πολιτεία τον φετινό Απρίλιο για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών στην ΕΝΑ είναι τα ισχυρότερα στην Ευρώπη. Σήμερα, υπάρχει μια πολύ σημαντική «ουρά» (pipeline) εταιρειών που έχουν αρχίσει να επιδεικνύουν ενδιαφέρον και μάλιστα αναμένει ότι θα είναι διψήφιος ο αριθμός των εταιρειών που θα εισάγεται κάθε χρόνο!

Σχετικά με την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην Κύρια Αγορά, ο CEO της ΕXΑΕ σημείωσε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές, εξέλιξη που ξεκίνησε με επιτυχία σε ό,τι αφορά τον FTSE-Russel, ενώ έχουμε μπει στη λίστα παρακολούθησης των Standard&Poor’s και Stoxx. Σε ό,τι αφορά τον MSCI, το ΧΑ δεν έχει μπει ούτε καν στη λίστα παρακολούθησης, πλην όμως τα στελέχη του τόσο σημαντικού αυτού οίκου μάς βλέπουν με θετικό μάτι.

«Μέχρι τώρα έπρεπε να στηριχτούμε στους ξένους επενδυτές, γιατί απλά εκεί είχαμε μεγαλύτερη πιθανότητα να βρούμε χρήματα. Από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και το εγχώριο επενδυτικό κοινό (retail). Προς τούτο, θα βοηθούσε σημαντικά να γίνει ό,τι και στο εξωτερικό: Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την αποταμίευση, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους».