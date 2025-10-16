#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, δείτε live

Κοντόπουλος: Βλέπει μπαράζ εισαγωγών στην ΕΝΑ

Μεγάλο αριθμό εισαγωγών νέων μικρομεσαίων εταιρειών στην Εναλλακτική αγορά αναμένει ο CEO της ΕΧΑΕ. Τι είπε για την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες.

Κοντόπουλος: Βλέπει μπαράζ εισαγωγών στην ΕΝΑ

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 13:42

Την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ και για μεγάλο αριθμό εισαγωγών νέων μικρομεσαίων εταιρειών σ’ αυτήν κατά τα επόμενα χρόνια εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος, στο πλαίσιο του έκτου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης.

Σύμφωνα με τον Γιάννο Κοντόπουλο, η ΕΝΑ έχει πάει εξαιρετικά καλά κατά την τελευταία πενταετία, τόσο σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις των επενδυτών όσο και ως προς τον αριθμό των εταιρειών που μετατάχθηκαν στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

Τα φορολογικά κίνητρα που θεσμοθετήθηκαν από την Πολιτεία τον φετινό Απρίλιο για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών στην ΕΝΑ είναι τα ισχυρότερα στην Ευρώπη. Σήμερα, υπάρχει μια πολύ σημαντική «ουρά» (pipeline) εταιρειών που έχουν αρχίσει να επιδεικνύουν ενδιαφέρον και μάλιστα αναμένει ότι θα είναι διψήφιος ο αριθμός των εταιρειών που θα εισάγεται κάθε χρόνο!

Σχετικά με την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην Κύρια Αγορά, ο CEO της ΕXΑΕ σημείωσε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές, εξέλιξη που ξεκίνησε με επιτυχία σε ό,τι αφορά τον FTSE-Russel, ενώ έχουμε μπει στη λίστα παρακολούθησης των Standard&Poor’s και Stoxx. Σε ό,τι αφορά τον MSCI, το ΧΑ δεν έχει μπει ούτε καν στη λίστα παρακολούθησης, πλην όμως τα στελέχη του τόσο σημαντικού αυτού οίκου μάς βλέπουν με θετικό μάτι.

«Μέχρι τώρα έπρεπε να στηριχτούμε στους ξένους επενδυτές, γιατί απλά εκεί είχαμε μεγαλύτερη πιθανότητα να βρούμε χρήματα. Από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και το εγχώριο επενδυτικό κοινό (retail). Προς τούτο, θα βοηθούσε σημαντικά να γίνει ό,τι και στο εξωτερικό: Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την αποταμίευση, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ATHEX Sustainability Summit 2025: Πλατφόρμα Διαλόγου για την Πράσινη Μετάβαση

ΕΧΑΕ: «Δίκαιο και εύλογο» το τίμημα στη δημόσια πρόταση από Euronext

Κοντόπουλος: Υπάρχει ενδιαφέρον για εισαγωγές στο Χρηματιστήριο

BofA: Η Ελλάδα κορυφαία overweight αγορά στην EEMEA

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο