ATHEX Sustainability Summit 2025: Πλατφόρμα Διαλόγου για την Πράσινη Μετάβαση

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο ATHEX Sustainability Summit 2025, το οποίο διοργάνωσε ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 9 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, όπου οι αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η περιβαλλοντική διαχείριση και η κοινωνική βιωσιμότητα αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, το συνέδριο παρείχε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και ευκαιρίες από την εφαρμογή του Ν. 5164/2024, στη βιωσιμότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη στρατηγική «Stop-the-Clock». Τονίστηκε ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην ESG στρατηγική, η σημασία των βιώσιμων επενδύσεων και των ESG αξιολογήσεων, καθώς και η συμβολή των ψηφιακών εργαλείων στη διαχείριση θεμάτων βιωσιμότητας.

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με χαιρετισμό του κ. Νίκου Κοσκολέτου, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Σχέσεων με Εκδότριες, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, γίνεται ξεκάθαρο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλώς μία επιλογή, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν, να εξελιχθούν και να προσελκύσουν επενδύσεις. Και οι επιχειρήσεις που θα την ενσωματώσουν ουσιαστικά, θα είναι εκείνες που θα ηγηθούν την επόμενη ημέρα.»

Ακόμη, ο κ. Κοσκολέτος τόνισε: «Σε αυτό το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο που διαμορφώνεται σε διεθνές επίπεδο, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών διαδραματίζει ενεργό και καθοριστικό ρόλο. Από την έκδοση του ATHEX ESG Reporting Guide, μέχρι την υλοποίηση του ATHEX ESG Data Portal, ενός εργαλείου συγκέντρωσης και αξιολόγησης δημοσιοποιημένων πληροφοριών ESG, έχουμε υποστηρίξει έμπρακτα τα τελευταία χρόνια τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες στην πορεία τους προς τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα. Το ATHEX Sustainability Summit είναι η πιο πρόσφατη από τις πρωτοβουλίες μας αυτές, και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης, καλών πρακτικών και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και συμβούλων βιωσιμότητας.»

Στη συνέχεια, ο κ. Sean Kidney, CEO, Climate Bonds Initiative, ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία: «Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η αγορά των πράσινων ομολόγων εκτοξεύθηκε, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 5 τρις ευρώ. Με τα ελληνικά επιτόκια να είναι πλέον χαμηλότερα από εκείνα της Γαλλίας και με πρόσθετα οφέλη από την πράσινη μετάβαση, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το χαμένο έδαφος στην ενεργειακή και άλλες επαναστάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπορούν να αξιοποιήσουν τον ενθουσιασμό των επενδυτών για πράσινες επενδύσεις ώστε να χρηματοδοτήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρές μεταφορές και αγροτική παραγωγή με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων και θα ενισχύσει την προετοιμασία της Ελλάδας απέναντι σε φαινόμενα όπως η ζέστη, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες που προκαλεί η κλιματική κρίση.»

Αναφορικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες από την Εφαρμογή του ν.5164/2024 η κα. Ιφιγένεια Κουτίβα PhD, Director, Climate, Νature and Water Services, EY Greece, υπογράμμισε: «Το 74% των ελληνικών επιχειρήσεων που δημοσιοποίησαν εκθέσεις βιωσιμότητας έως τον Μάιο 2025, σύμφωνα με την Οδηγία CSRD, δεν διέθετε ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης. Για την επιτάχυνση της κλιματικής δράσης, είναι απαραίτητο να προηγηθεί η πλήρης αποτύπωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η εκτίμηση της εξέλιξής τους βάσει επιχειρηματικού σχεδίου και η αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής εφικτότητας των μέτρων μείωσης. Με αυτόν τον τρόπο οι οργανισμοί θα είναι σε θέση, να δεσμευτούν σε στοχοθεσία ευθυγραμμισμένη με τον στόχο του 1,5°C και να δημοσιοποιήσουν αξιόπιστα σχέδια μετάβασης.»

Ο κ. Σταμάτης Δρίτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, στην ομιλία του για τον ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του ανέφερε: «Ο ρόλος του Δ.Σ στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας είναι καθοριστικός στην εφαρμογή της οδηγίας CSRD της ΕΕ και αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο και κρίσιμο ποιοτικό παράγοντα ποιότητας των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτήν. Η εφαρμογή ενός βέλτιστου συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Α.Ε. γνωστοποιείται αναλυτικά και πολυεπίπεδα στην έκθεση βιωσιμότητας, με ειδική έμφαση στο ρόλο του Δ.Σ. και στην εποπτεία μέσω των ανεξάρτητων επιτροπών. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στη σύνθεση και τη λειτουργία του Δ.Σ. διαμορφώνουν τελικά το Tone of the Top των εκθέσεων βιωσιμότητας.»

Στο ίδιο θεματικό πλαίσιο, η κα. Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΣΕΒ, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το λεγόμενο “stop the clock” δημιουργεί ένα μετέωρο στάδιο: οι επιχειρήσεις δεν ξέρουν με ποια τελικά κριτήρια ή πότε θα ισχύσουν υποχρεώσεις όπως οι CSRD/CS3D ή ο EUDR. Χωρίς ξεκάθαρους όρους, σαφή χρονοδιαγράμματα και λειτουργικά εργαλεία συμμόρφωσης, δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός στρατηγικός σχεδιασμός. Χρειαζόμαστε ρεαλισμό, σταθερότητα κανόνων και απλές διαδικασίες που να εφαρμόζονται, και όχι διαρκείς αναβολές.»

Επιπλέον, η κα. Σμαράγδα Ρηγάκου, Νομική Σύμβουλος Διοίκησης, Διευθύντρια Νομικών Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπογράμμισε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις στην εποχή της βιωσιμότητας δεν είναι η συμμόρφωση, αλλά η αξιοπιστία.

«Η εμπιστοσύνη της αγοράς κερδίζεται δύσκολα και χάνεται γρήγορα – και αυτό αποτυπώνεται άμεσα στην τιμή της μετοχής». Πρόσθεσε δε ότι, η CSRD ανεβάζει τον πήχη για τα Διοικητικά Συμβούλια, τα οποία πλέον λογοδοτούν και για τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας, ενώ η Επιτροπή Ελέγχου αποκτά κομβικό ρόλο στη διασφάλιση ποιότητας, συνέπειας και διαφάνειας σε όλο το ESG reporting.

Σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις, τις ESG αξιολογήσεις και τις επενδυτικές σχέσεις, η κα. Elisabeth Vishnevskaja, CFA - Head, Fixed Income, UNPRI, ανέφερε: «Είναι σαφές ότι η σημασία της υπεύθυνης επένδυσης παραμένει ισχυρή, με τους θεσμικούς επενδυτές να διατηρούν την επικέντρωσή τους στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και στην εκπλήρωση των θεσμικών τους υποχρεώσεων. Η ενεργή διαχείριση συμμετοχών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις στρατηγικές βιώσιμων επενδύσεων, συμβάλλοντας στην επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων τόσο για τις αγορές όσο και για ένα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα.»

Επιπρόσθετα, ο κ. Marco Macellari, Senior Director – ESG Business Transformation Lead, CRIF, σημείωσε: «Ανάλυση σε πάνω από 2.500 ελληνικές επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν το επιχειρηματικό τοπίο της χώρας, αποκαλύπτει ότι πάνω από το 80% εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην πράσινη μετάβαση και εκτίθεται σε φυσικούς κινδύνους, όπως η πίεση στους υδάτινους πόρους και οι καύσωνες. Η Synesgy Ratings, μια τεχνολογική spin-off της CRIF, δεσμεύεται να προάγει την οικονομική ένταξη, παρέχοντας ESG βαθμολογίες για όλες τις ΜμΕ και εξατομικευμένες ESG αξιολογήσεις που αποτυπώνουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά των εταιρικών επιχειρήσεων. ESG: Easy, Sustainable Growth (Εύκολη, Βιώσιμη Ανάπτυξη).»

Από την πλευρά του ο κ. Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ) και Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST, τόνισε: «Το ESG δεν είναι μια τάση. Είναι μια μεταμόρφωση. Το ταξίδι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, αλλά πιθανότατα το πιο ουσιαστικό που αναλαμβάνει η γενιά μας.»

Κατά τη διεξαγωγή του CEO’s Panel, ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε, επισήμανε: «Η βιωσιμότητα αποτελεί σήμερα κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα και βασικό μοχλό ανταγωνιστικότητας για κάθε υπεύθυνη επιχείρηση. Στην Παπουτσάνης, ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στον πυρήνα της στρατηγικής μας, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, βελτιστοποίηση πόρων και κυκλικές πρακτικές για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στοχεύουμε στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, την ενίσχυση της κοινωνικής συνεισφοράς και τη δημιουργία διαρκούς αξίας για μετόχους, συνεργάτες και κοινωνία. Πιστεύουμε ότι η μακροχρόνια επιτυχία χτίζεται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και συνεργασία, υπηρετώντας σταθερά το όραμά μας για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μέλλον.»

Με αφορμή την εκδήλωση, ο κ. Νικόλας Κακογιάννης, Managing Director, ResNovae & ESGenius! - The Sustainability OS, ανέφερε: «Το ATHEX Sustainability Summit 2025 αποτέλεσε έναν ουσιαστικό κόμβο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης, decision makers και καινοτόμων του κλάδου της βιωσιμότητας. Η ομάδα του ESGenius!, καθώς και εγώ προσωπικά, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κρίσιμες προκλήσεις και ευκαιρίες της μετάβασης προς ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά και να παρουσιάσουμε τα επόμενα βήματα της στρατηγικής μας. Η άρτια διοργάνωση του συνεδρίου λειτούργησε ως καταλύτης για γόνιμο διάλογο και συνεργασίες, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνέχειας και της εξέλιξης του θεσμού τα επόμενα χρόνια.»

Τέλος, η συντονίστρια του ΑΤΗΕΧ Sustainability Summit κα. Φαίδρα Μαυρογιώργη, Δημοσιογράφος & Ιδιοκτήτρια του www.esgstories.gr, σημείωσε: «Είμαι ευγνώμων που συμμετείχα στη διοργάνωση και την παρουσίαση του πρώτου ATHEX SUSTAINABILITY SUMMIT, μιας ημέρας γεμάτης από ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ομιλίες από κορυφαία στελέχη της αγοράς και των επιχειρήσεων. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών με την πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα εμπλέκεται άρρηκτα με την οικονομία και τις επενδύσεις.»