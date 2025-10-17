Κρις Αίσωπος (ΕΘΕ): Πού «φρενάρει» η ανάπτυξη του asset management

Παρά το γεγονός ότι στο τέλος του φετινού Σεπτεμβρίου τα υπό διαχείριση κεφάλαια στην Ελλάδα είχαν διαμορφωθεί στα 47 δισ. ευρώ και ήταν κατά 20% υψηλότερα από πέρυσι (συνδυασμός εισροής φρέσκου χρήματος και θετικών αποδόσεων) ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Κρις Αίσωπος δήλωσε στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης πως το ποσό αυτό κάτω από κατάλληλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΕΘΕ αφ’ ενός σημείωσε πως χρειάζεται συντονισμός μεταξύ της Πολιτείας και των επαγγελματιών της αγοράς και αφ’ ετέρου αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους λόγους που κρατούν σε χαμηλά επίπεδα τα υπό διαχείριση κεφάλαια στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

Ο συνδυασμός υψηλών υποχρεωτικών εισφορών στον πρώτο πυλώνα και η απότομη αύξηση των συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος (παρά τις ευνοϊκές κυβερνητικές παρεμβάσεις που θα ισχύσουν για το 2026) περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τη δυνατότητά τους να αποταμιεύσουν.

Τέλος, ο Κρις Αίσωπος αναφέρθηκε στις δύο ταχύτητες με τις οποίες ανταποκρίνεται το κράτος νομοθετικά, σημειώνοντας πως χρειάστηκαν συζητήσεις 15 ετών για να θεσπιστούν οι omnibus accounts, ενώ αντίθετα άλλες ρυθμίσεις ψηφίζονται ταχύτατα με τροπολογίες σε νόμο του Υπουργείου Εργασίας (υπονοείται η πρόσφατη αλλαγή του τρόπου αποχώρησης μιας εταιρείας από το ΧΑ) που πρέπει να δούμε το πώς θα επηρεάσει την υπόλοιπη αγορά.