Citigroup-SocGen: Πιάνουν ταβάνι για φέτος οι ευρωπαϊκές μετοχές

Οι αναλυτές της Citigroup και της Société Générale προβλέπουν ότι οι ευρωπαϊκές αγορές δύσκολα θα σημειώσουν περαιτέρω σημαντικά κέρδη φέτος. Oι εμπορικές εντάσεις επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 10:43

Οι ευρωπαϊκές μετοχές θα δυσκολευτούν να σημειώσουν περαιτέρω σημαντικά κέρδη φέτος, καθώς κίνδυνοι όπως οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα, σύμφωνα με αναλυτές, μεταξύ των οποίων και εκείνοι της Citigroup και της Société Générale.

Μια έρευνα της Bloomberg σε 18 στρατηγικούς αναλυτές έδειξε ότι ο δείκτης Stoxx Europe 600 αναμένεται να κλείσει στις 560 μονάδες κατά μέσο όρο μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την έρευνα του περασμένου μήνα και σημαίνει πτώση περίπου 1% από το κλείσιμο της Τετάρτης.

Η Société Générale εκτιμά ότι ο δείκτης αναφοράς θα μπορούσε να πέσει στις 530 μονάδες, ενώ η Citi προβλέπει 570 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρέμειναν σε στενά όρια κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, λόγω των εντάσεων σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ και της παρατεταμένης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.

Η σχετικά μικρότερη έκθεσή τους στην τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι η περιοχή έχει επίσης χάσει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια ανάκαμψη που τροφοδοτήθηκε από την τεχνολογία. Ο Stoxx 600 κατέγραψε τελικά ρεκόρ αυτό τον μήνα, αλλά μόλις που συμβαδίζει με τον S&P 500 σε τοπικό νόμισμα.

Εν τω μεταξύ, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έχουν εμπλακεί για άλλη μια φορά σε εμπορική διαμάχη, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για μακροοικονομική επιβράδυνση.

Η ευρωπαϊκή αγορά είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την υγεία της αμερικανικής οικονομίας, καθώς οι βιομηχανίες της, όπως οι μεταλλευτικές και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, αποτελούν μέρος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι αναλυτές που παρακολουθεί το Bloomberg Intelligence προβλέπουν μια μικρή μείωση στα κέρδη του Stoxx 600 για το 2025, πριν από μια άνοδο 11% το επόμενο έτος.

Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία όσον αφορά τα κέρδη των μετοχών βραχυπρόθεσμα. Οι πολιτικές προοπτικές στη Γαλλία φαίνεται να σταθεροποιούνται, καθώς ο πρωθυπουργός Sebastien Lecornu επέζησε δύο προτάσεις μομφής την Πέμπτη. Η θέση των επενδυτών δεν είναι καθόλου επιβαρυμένη, ενώ οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι περίπου σύμφωνες με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

