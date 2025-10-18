Χρηματιστήριο: Τα φιλόδοξα business plans των εισηγμένων

Oπως όλα δείχνουν, τόσο η ελληνική οικονομία, όσο και το Χρηματιστήριο της Αθήνας βρίσκονται στο ξεκίνημα μιας νέας φάσης που δημιουργεί καινούρια δεδομένα για τις τιμές των μετοχών και τη μελλοντική τους πορεία.

Σε ότι αφορά την οικονομία, η Ελλάδα -σε αντίθεση με το παρελθόν- αντιμετωπίζεται πλέον ως μια «κανονική» ευρωπαϊκή χώρα, η οποία μάλιστα πλεονεκτεί έναντι του μέσου όρου των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της απουσίας δημοσιονομικών προβλημάτων και ζητημάτων πολιτικής σταθερότητας. Από την άλλη πλευρά, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου η ελληνική κεφαλαιαγορά να «ανεβεί κατηγορία» έστω και αν αυτό δημιουργεί σε πρώτη φάση τριγμούς και διαμαρτυρίες.

Η αναβάθμιση του ΧΑ από τον FTSE-Russel, η δημόσια πρόταση της Euronext στην ΕΧΑΕ, το σχέδιο συγχώνευσης ΟΠΑΠ-Allwyn, αλλά και η στρατηγική επένδυση της Unicredit στην Alpha Bank αποτελούν πιθανότατα μια πρόγευση για το τί θα μπορούσε να ακολουθήσει την επόμενη τριετία.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, οι ελληνικές μετοχές έχουν σταματήσει να είναι «φτηνές» σε επίπεδο δεικτών και τα μελλοντικά επενδυτικά κέρδη -σύμφωνα με αναλυτές- θα βασιστούν στα ανοδικά business plans που έχουν εκπονηθεί από τις διοικήσεις των εισηγμένων: Αρκεί φυσικά αυτά τα business plans να υλοποιηθούν στην πράξη και η Ευρώπη να διαχειριστεί χωρίς μεγάλες παρενέργειες τα ζητήματα δημοσιονομικών ελλειμμάτων και χρέους που αντιμετωπίζουν αρκετά από τα κράτη της.

Γνωστός χρηματιστηριακός αναλυτής θεωρεί πως «οι τιμές στο ταμπλό του ΧΑ δεν είναι πλέον ‘’φτηνές’’ και πως έχουν ενσωματώσει πλήρως το γεγονός ότι η Ελλάδα θεωρείται πλέον ως μια ‘’κανονική’’ ευρωπαϊκή χώρα σε ότι αφορά την οικονομία της (αθροιστική κεφαλαιοποίηση στα 139 δισ., φετινή κερδοφορία κοντά στα 11,5 δισ., χρηματικές διανομές 5,5 δισ. ευρώ, άρα μέσο P/E στο 12,1 και μέση μερισματική απόδοση στο 3,9%).

Αλλά ούτε και οι τιμές των άλλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων θεωρούνται υποτιμημένες και αυτό δημιουργεί δίκαιο προβληματισμό στους μετοχικούς επενδυτές, για όσο τουλάχιστον χρονικό διάστημα ισχυρές οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) δεν δείχνουν πολιτικά ικανές να διαχειριστούν πειστικά τα δημοσιονομικά τους ζητήματα».

Από την άλλη πλευρά, κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει μια σειρά ενδείξεων που είναι σε θέση να επηρεάσει μεσομακροπρόθεσμα -παρά τις ενδιάμεσες τριβές και αντιδράσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν- την «επόμενη μέρα» της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Για παράδειγμα, η δημόσια πρόταση της Euronext στην ΕΧΑΕ, το σχέδιο συγχώνευσης ΟΠΑΠ-Allwyn και η στρατηγική επένδυση της Unicredit στην Alpha Bank αποτελούν σαφείς ενδείξεις για το τί θα μπορούσε να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Όπως φαίνεται:

Οι ξένοι επενδυτές εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο τη χώρα. Μέσα στην επόμενη τριετία το ΧΑ θα θεωρείται ως αναπτυγμένη κεφαλαιαγορά από όλους τους μεγάλους οίκους (όχι μόνο από τον FTSE-Russel), και Τα εταιρικά σχήματα που διαπραγματεύονται στη Λεωφόρο Αθηνών μεγαλώνουν σε μέγεθος είτε λειτουργικά, είτε μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εξαγορές και συγχωνεύσεις».

Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η πρόσφατη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες προτάσεις -παρά τις σοβαρές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει σε μεγάλο μέρος της επενδυτικής κοινότητας- θα συμβάλει και αυτή στην απορρόφηση ελληνικών εισηγμένων εταιρειών από επιχειρηματικούς ομίλους που διαπραγματεύονται σε άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Στην «εποχή» των business plans

Πέρα όμως από τις όποιες γενικότερες προσδοκώμενες εξελίξεις στην οικονομία και τις κεφαλαιαγορές, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών βρίσκονται οι προοπτικές των εισηγμένων κατά την επόμενη τριετία και για το λόγο αυτό εξετάζουν με προσοχή είτε τα business plans που έχουν ανακοινώσει οι διοικήσεις των εταιρειών, είτε ακόμη και τις προβλέψεις στις οποίες έχουν προχωρήσει έγκυροι χρηματιστηριακοί οίκοι.

Με βάση τις ανοδικές προβλέψεις των εταιρικών επιδόσεων (στις εταιρείες που δεν έχουν ανακοινώσει ποσοτικοποιημένους στόχους, η πλειονότητα προσδοκά βελτίωση επιδόσεων τα επόμενα χρόνια), τα P/E στο ΧΑ θα χαμηλώσουν, οι μερισματικές αποδόσεις θα αυξηθούν και έτσι θα δημιουργηθούν περιθώρια χρηματιστηριακών κερδών προς όφελος των επενδυτών σε μεγάλο αριθμό μετοχών. Βέβαια, το μεγάλο ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το κατά πόσο τα business plans και οι προβλέψεις των αναλυτών θα επιβεβαιωθούν στην πράξη.

Τα business plans των εισηγμένων εταιρειών θα επηρεαστούν θετικά από τις κινήσεις εξαγορών που σχεδιάζουν (και θα πραγματοποιήσουν) πολλές εξ’ αυτών (των τραπεζών και των εταιρειών πληροφορικής μη εξαιρουμένων) ωστόσο βασίζονται και σε συγκεκριμένες παραδοχές γύρω από την πορεία της ελληνικής και ευρύτερα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι περισσότερες εταιρείες έχουν βασίσει σε συντηρητικές παραδοχές τις προβλέψεις, έχοντας ως βασικό σενάριο για την επόμενη τριετία μια μέση ετήσια αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά περίπου 2%, ένα περιβάλλον δημοσιονομικής ισορροπίας και την απουσία κάποιου έντονου επηρεασμού της δικής μας οικονομίας από γεωπολιτικές και λοιπές εξελίξεις που θα μπορούσαν να συμβούν στο εξωτερικό.

Ειδικότερα για το 2026 αναμένουν μια πολύ σημαντική αύξηση των επενδύσεων (οι εταιρείες «τρέχουν» για να υλοποιήσουν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης με δεδομένα τα μεγάλα ανεκτέλεστα υπόλοιπα υπογεγραμμένων συμβάσεων σε κατασκευές και πληροφορική) ενώ παράλληλα ελπίζουν και σε μια -περιορισμένη έστω- τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, μετά και τα φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης που ανακοινώθηκαν. Άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και τα μεγέθη του προσχεδίου του ελληνικού Προϋπολογισμού για το 2026.

Ενδεικτικές περιπτώσεις

Τον επόμενο μήνα, η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν θα καλέσει τους αναλυτές (investors day) και θα τους ανακοινώσει το νέο πολυετές της business plan, καθώς το προηγούμενο κινήθηκε σε ανώτερα επίπεδα σε σχέση με τις αρχικές του προβλέψεις.

Σε ανοδικές εκτιμήσεις για την πορεία τους κατά τα επόμενα χρόνια έχουν προχωρήσει η ΔΕΗ, η Fourlis, οι περισσότερες εταιρείες πληροφορικής, ενώ σε ότι αφορά τις περιπτώσεις μη τραπεζικών εισηγμένων αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις: