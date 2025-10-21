AS Company: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η “AS COMPANY S.A.”, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη, 21/10/2025, ξεκινά η εφαρμογή του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με ισχύ μέχρι την 23.6.2027, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η αγορά δικών της (ιδίων) μετοχών κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 5% του συνόλου των υφισταμένων κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μετοχών (19.06.2025) και του καταβεβλημένου κεφαλαίου της, που αντιστοιχεί σε 656.301 μετοχές επί συνόλου 13.126.020 μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς από 1,00 €/ μετοχή (κατώτατο όριο) έως 6,00 €/ μετοχή (ανώτατο όριο).

Η εταιρία κατέχει σήμερα 100.539 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε 0,76595% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της.

Η εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.