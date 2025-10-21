Citi: Τιμή-στόχος τα €52 για Metlen, το σενάριο για €80

Η Citi επανέρχεται με νέα έκθεση για τη Μetlen Energy & Metals με σύσταση “Buy” και τιμή-στόχο τα €52 ανά μετοχή, βλέποντας περιθώρια ανόδου περίπου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς της εισηγμένης στο Λονδίνο.

Η τράπεζα χαρακτηρίζει τη Metlen «επενδυτική ιστορία δεύτερης φάσης ανάπτυξης», με αιχμή τη στρατηγική είσοδο στα κρίσιμα μέταλλα, όπως γάλλιο, νικέλιο, χαλκό και κοβάλτιο, η οποία, όπως σημειώνει, «μπορεί να οδηγήσει σε re-rating της μετοχής στα επίπεδα των διεθνών peers».

Η Μetlen έχει ήδη εγκρίνει επέκταση €295 εκατ. στο διυλιστήριο αλουμίνας, που θα επιτρέψει και την παραγωγή 50 τόνων γαλλίου έως το 2027-2028, με τη Citi να βλέπει το έργο αυτό ως το πρώτο βήμα ένταξης της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα των κρίσιμων πρώτων υλών. Παράλληλα, η Μetlen σχεδιάζει πιλοτική μονάδα 50 χιλ. τόνων για ανάκτηση νικελίου, χαλκού και κοβαλτίου από υπολείμματα μεταλλευμάτων, με πλήρη εμπορική κλίμακα 200-250 χιλ. τόνων σε δύο φάσεις.

Η Citi εκτιμά ότι η επιτυχής λειτουργία αυτών των έργων «θα μπορούσε να διπλασιάσει την αποτίμηση της μετοχής». Ειδικότερα, σημειώνει ότι εφόσον η Εταιρεία επιβεβαιώσει το guidance του CMD για κερδοφορία στο επίπεδο των €2,0 δισ. από το 2028, με οδηγό τις επενδύσεις στα Μέταλλα, η Citi δίνει τιμή-στόχο στα €80, δηλαδή 100% πάνω σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Αντίθετα, στο bear case, με πιο αρνητικές υποθέσεις για τις τιμές μετάλλων και την εκτέλεση των έργων, η αξία περιορίζεται στα €30 ανά μετοχή.

Ισχυρή κερδοφορία και βελτίωση ταμειακών ροών

Η Citi προβλέπει ότι η EBITDA του ομίλου θα αυξηθεί από €1,014 δισ. το 2023 σε €1,433 δισ. το 2027, με το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης να προέρχεται από τον μεταλλουργικό τομέα. Το τμήμα ενέργειας, που έχει ήδη πενταπλασιάσει την EBITDA του τα τελευταία πέντε χρόνια, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το €1 δισ. έως το 2028, στηριζόμενο κυρίως στις ΑΠΕ και στα έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS).

Η επενδυτική φάση κορυφώνεται το 2026, με τη Citi να αναμένει σταδιακή βελτίωση του free cash flow έως €500 εκατ. το 2027, καθώς μειώνονται οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και το καθαρό χρέος υποχωρεί από 2,5 φορές τα EBITDA το 2026 σε 2 φορές το 2027.

Εκτιμήσεις και αποτιμήσεις

Στο βασικό της σενάριο, η Citi προβλέπει:

Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €4,10 για το 2025, €5,33 για το 2026 και €6,11 για το 2027

Απόδοση μερίσματος: 3,5%-5,3% την τριετία 2025-2027

EV/EBITDA: 7,8 φορές το 2025, μειούμενο σε 6,4 φορές το 2027

ROE περίπου 20% και PE 7,8 φορές το 2027

Η αποτίμηση βασίζεται σε μέσο όρο DCF και EV/EBITDA, με την DCF να δίνει αξία €59 ανά μετοχή και την αποτίμηση βάσει EBITDA €45, οδηγώντας στη μέση τιμή-στόχο των €52.

Η Citi χαρακτηρίζει το risk/reward «ελκυστικό», με συνολική αναμενόμενη απόδοση 31%, αλλά επισημαίνει και βασικούς κινδύνους: πτώση στις τιμές αλουμινίου, ισχυρότερο ευρώ, υψηλότερες τιμές πετρελαίου, φορολογικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα ή καθυστερήσεις στα έργα ΑΠΕ. Ωστόσο, σημειώνει ότι «η μετατόπιση του μείγματος EBITDA προς τον μεταλλουργικό τομέα και η έκθεση στα κρίσιμα μέταλλα καθιστούν τη Μetlen στρατηγικό παίκτη της ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη».