Real Consulting: Δωρεάν διάθεση 367.671 ιδίων μετοχών σε 56 δικαιούχους

Ολοκληρώθηκε από την Real Consulting στις 20.10.2025 η δωρεάν διάθεση, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 56 Δικαιούχους, συνολικά 367.671 ιδίων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 18:11

Η «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της :

α) από 08.07.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία εγκρίθηκε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών («Πρόγραμμα») σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 , για την διάθεση έως 735.342 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη, που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, για την επιβράβευση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, διευθυντών τμημάτων και λοιπών επιλεγμένων στελεχών βάσει στόχων,

β) από 27.6.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρικής χρήσεως 1.1.2024 – 31.12.2024, μετά των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία διαπίστωσε την επίτευξη του Β’ στόχου και αποφάσισε την υλοποίηση της διάθεσης μέχρι και του 50% εκ του συνολικού ανώτατου αριθμού των προς διάθεση μετοχών (735.342) ήτοι έως 367.671 και κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 27.06.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των κριτηρίων και τον καθορισμό των δικαιούχων για τη δωρεάν διάθεση μετοχών σύμφωνα με το αρ. 114 του Ν. 4548/2018.

γ) την ολοκλήρωση της εισαγωγής της Εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε την 26.9.2025 οπότε και επετεύχθη ο Α’ στόχος του Προγράμματος και δύναται να διατεθεί το υπόλοιπο 50% εκ του συνολικού ανώτατου αριθμού των προς διάθεση μετοχών (735.342) ήτοι έως 367.671.

δ) κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 03.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των κριτηρίων και τον καθορισμό των δικαιούχων για τη δωρεάν διάθεση μετοχών σύμφωνα με το αρ. 114 του Ν. 4548/2018, ολοκληρώθηκε από την Εταιρεία στις 20.10.2025 η δωρεάν διάθεση, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 56 Δικαιούχους, συνολικά 367.671 ιδίων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €1.867.768,68 βάσει της τιμής κλεισίματος €5,08 της μετοχής της Εταιρείας στις 15.10.2025. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 31.850 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,00148 % του συνόλου των μετοχών της.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 , ενημερώνει ότι από την εν λόγω διάθεση τα κάτωθι πρόσωπα απέκτησαν ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας:

1. Αθανασάκος Διονύσης, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό μέλος ΔΣ , 167.500 μετοχές.

2. Καρατζά Διονυσία , Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος ΔΣ, 72.500 μετοχές.

3. Παπαβασιλείου Γιάννης , Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, 97.500 μετοχές

4. Παναγιωτάτου Αγγελική , Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος , 750 μετοχές.

5. Γίδαρη Ευαγγελία, Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος, 2.250 μετοχές.

6. Δαρσινός Ιωάννης, Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος ,500 μετοχές.

