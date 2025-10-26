Λίστα με φορολογικά αιτήματα από την επενδυτική κοινότητα

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε φέτος στη λήψη ορισμένων θετικών μέτρων για την ενίσχυση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, έντονα παραμένουν τα αιτήματα των φορέων της επενδυτικής κοινότητας για τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων με στόχο την τόνωση της αποταμίευσης, τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος χαρακτήρισε τα φορολογικά κίνητρα που θεσπίστηκαν φέτος για τους συμμετέχοντες σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς ως τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, ενώ παράλληλα μειώθηκε ο φόρος επί των τόκων των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας από το 15% στο 5%.

Παρόλα αυτά, ο CEO της EΧΑΕ θεωρεί ότι ο μεγάλος στόχος παραμένει η θέσπιση του «επενδυτικού λογαριασμού» (φορολογικά κίνητρα για όσους -κυρίως άτομα νέων ηλικιών- διατηρούν τις επενδύσεις τους για μεγάλο αριθμό ετών) και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την πλευρά τους, οι χρηματιστηριακές εταιρείες (ΣΜΕΧΑ) πέρα από τη θέσπιση του «επενδυτικού λογαριασμού» ζητούν μεταξύ άλλων και να υπάρξουν και φορολογικά κίνητρα προκειμένου μεγάλες και εμβληματικές επιχειρήσεις της χώρας να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες από την πλευρά τους υπερθεματίζουν υπέρ της ανάγκης θέσπισης του «επενδυτικού λογαριασμού», καθώς μέσα από την παροχή κινήτρων, νέοι άνθρωποι θα μπορούν να ξεκινούν από τα πρώτα χρόνια του εργασιακού τους βίου να «χτίζουν» την συνταξιοδοτική τους αποταμίευση (παλαιότερα υπήρχε κάποια φορολογική απαλλαγή, η οποία αρχικά μειώθηκε και στη συνέχεια καταργήθηκε στην εποχή των μνημονίων).

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου έχει πολλές αναφέρει πως η συνολική συνταξιοδοτική αποταμίευση στην Ευρώπη αρκεί μόλις για να καλύψει τις ανάγκες έξι μηνών και στην Ελλάδα επαρκεί μόνο για τρείς ημέρες!

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να κατατεθεί προς δημόσια διαβούλευση, το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας το οποίο θα αφορά τόσο τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), όσο και τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών (DAF). Εκπρόσωποι και των δύο φορέων έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση την αλλαγή του επαχθούς φορολογικού πλαισίου που επέβαλε στις αρχές του 2024 ο «νόμος Τσακλόγλου» και οδήγησε σε μεγάλη πτώση την παραγωγή των DAF και σε πάγωμα της αναπτυξιακής πορείας των ΤΕΑ.

Αλλαγές στο συγκεκριμένο νόμο (αλλά και στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας γενικότερα) προκειμένου να ενισχυθεί η αποταμίευση στη χώρα προτείνει και πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος Κρις Αίσωπος, ενώ εκπρόσωποι των ΤΕΑ ζητούν από την κυβέρνηση να καταστήσει υποχρεωτική την εγγραφή σε κάποιο Επαγγελματικό Ταμείο, όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.

Πέραν αυτών, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο φορολόγησής τους έχει ζητήσει από το 2024 και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), καθώς θεωρούν πως το μέχρι σήμερα σύστημα είναι το άθροισμα επιμέρους αποσπασματικών παρεμβάσεων, με αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας οι εταιρείες του κλάδου -σε αντίθεση με το πνεύμα του νομοθέτη στην Ευρώπη- να τις επιβαρύνει και όχι να τις ενθαρρύνει.

Μάλιστα, παράγοντες του κλάδου θεωρούν πως το φορολογικό πλαίσιο αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους οι μετοχές του κλάδου διαπραγματεύονται με discount (έκπτωση) στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.