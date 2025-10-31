Morgan Stanley: «Υπεραπόδοση» για τη Metlen με τιμή-στόχο €66

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Παρεξηγημένα φθηνή» η μετοχή, με σταθερή δημιουργία αξίας, τονίζει o οίκος. Τι εκτιμά για τα μεγέθη της Metlen. Οι καταλύτες που έρχονται, οι ελεύθερες ταμειακές ροές και οι αγορές από Ευ. Μυτιληναίο.

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 14:15

Η Morgan Stanley επαναλαμβάνει τη σύσταση «υπεραπόδοση» (Overweight) για τη Μetlen Energy & Metals, με τιμή-στόχο τα €66, διατηρώντας την αισιοδοξία της για τη μετοχή και χαρακτηρίζοντάς την «ελκυστική εταιρεία με σταθερή δημιουργία αξίας και φθηνή αποτίμηση».

Ο οίκος θεωρεί ότι οι προσεχείς μήνες θα σηματοδοτήσουν την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου, καθώς κρίσιμα έργα περνούν στη φάση υλοποίησης και ενισχύουν την ορατότητα στις ταμειακές ροές.

Στην ανάλυση, η Morgan Stanley εκτιμά τζίρο €1,56 δισ. στο γ’ τρίμηνο του 2025, σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έναντι του β’ τριμήνου, αλλά με ισχυρή παραγωγή σε ενέργεια και μέταλλα. Για το σύνολο του έτους προβλέπει κύκλο εργασιών €8 δισ. (+40% ετησίως) και EBITDA €1,04 δισ. (-4%), λόγω έκτακτου κόστους στο τμήμα M Power Projects. Ωστόσο, έως το 2028 το EBITDA αναμένεται να φτάσει το €1,8 δισ., συμπιέζοντας το EV/EBITDA από 8,7 φορές το 2025 σε 5,0 φορές, στοιχείο που ενισχύει τη θεμελιώδη επενδυτική περίπτωση.

Οι αναλυτές ξεχωρίζουν ως κύριους καταλύτες την είσπραξη €705 εκατ. από την πώληση έργων ΑΠΕ στη Χιλή, την πιθανή συμφωνία στην Αυστραλία (άνω των €500 εκατ. για 530 MW), την ανάπτυξη του νέου defence hub, την επέκταση στα circular metals και την πρόοδο στα projects γαλλίου και αλουμίνας.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ολοκλήρωση αυτών των συμφωνιών θα ενισχύσει θεαματικά τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) και θα υποστηρίξει την αποτίμηση.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη την πρόσφατη αγορά μετοχών €3 εκατ. από τον πρόεδρο Ευάγγελο Μυτιληναίο, ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές και στη χαμηλή αποτίμηση της εταιρείας. Με τιμή κλεισίματος €43,25, η μετοχή διαπραγματεύεται σε 10,3 φορές τα κέρδη 2025 και 9 φορές EV/EBITDA, με ROE 20% και μερισματική απόδοση 3,5%.

Η Morgan Stanley καταλήγει ότι η Metlen παραμένει «παρεξηγημένα φθηνή» σε σχέση με τις προοπτικές της, προσφέροντας περιθώριο ανόδου άνω του 50% και διατηρώντας σαφές προβάδισμα ως ένα από τα πιο διαφοροποιημένα και ανθεκτικά growth stories στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και μετάλλων.

