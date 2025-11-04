#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Eurobank Equities: Στη λίστα με τα top picks η Jumbo

Η μετοχή έχει «τιμωρηθεί» υπερβολικά για τη μείωση στο μικτό περιθώριο κέρδους, εκτιμά η χρηματιστηριακή. Τι δεν αποτιμά η αγορά. Ποια μετοχή βγαίνει από τη λίστα.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 09:24

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 09:24

Σε αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των κορυφαίων επιλογών της προχωρά η Eurobank Equities.

Οπως αναφέρει στο πρωινό της report η χρηματιστηριακή, στόχος είναι να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες μέχρι το τέλος του έτους, προσαρμόζοντας το χαρτοφυλάκιο στις πρόσφατες διακυμάνσεις των τιμών.

Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή προσθέτει την Jumbo στις κορυφαίες επιλογές της, αντικαθιστώντας τη Cenergy.

Όσον αφορά στην Jumbο, εκτιμά ότι η μετοχή έχει «τιμωρηθεί» υπερβολικά για την πτώση του μικτού περιθωρίου κέρδους το πρώτο εξάμηνο, ενώ δεν έχει αποτιμηθεί η πιθανή ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο. Το τρέχον επίπεδο της μετοχής φαίνεται επίσης να υποστηρίζεται από το συνεχιζόμενο πρόγραμμα επαναγορών, παρέχοντας σαφές τεχνικό κατώτατο όριο.

Η τιμή-στόχος για την Jumbο είναι στα 33,4 ευρώ με σύσταση «buy», καθώς το περιθώριο ανόδου λογίζεται στο 18,4%. 

Όσον αφορά στη Cenergy, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι συνεχίζει να εκτιμά την εταιρεία ως περίπτωση διαρθρωτικής ανάπτυξης και διατηρεί τη σύσταση «αγοράς», αλλά επιλέγει μια τακτική παύση μετά από απόδοση άνω του 40% σε σχέση με τον FTSE ASE Large Cap από τον Σεπτέμβριο.

