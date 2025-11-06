Φουντώνει το ενδιαφέρον για τα small caps του Χρηματιστηρίου

Το έντονο ενδιαφέρον της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας προκάλεσε το χθεσινό ATHEX-Small Cap Conference, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκαν σε χρηματιστές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων 19 εισηγμένες εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης.

Σύμφωνα με παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς, οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους τόσοι πολλοί ενδιαφερόμενοι έσπευσαν να ενημερωθούν «από πρώτο χέρι» για τις εταιρείες που παρουσιάστηκαν στο συγκεκριμένο roadshow είναι οι παρακάτω:

Πρώτον, τα small caps έχουν υποαποδώσει σημαντικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο σε σύγκριση με την πορεία του Γενικού Δείκτη και ακόμη περισσότερο σε σχέση με τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα).

Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των small caps σχετικά με την εικόνα που έχει παρουσιάσει κάθε μία από αυτές τις μετοχές στο ταμπλό του ΧΑ. Άρα με δεδομένο ότι τα blue chips «έχουν τρέξει» αρκετά, αναλυτές και διαχειριστές αναζητούν μετοχές που ενδεχομένως «να έχουν μείνει πίσω» με βάση τα θεμελιώδη δεδομένα τους.

Δεύτερον, λόγω του μικρότερου μεγέθους τους (χαμηλότερη βάση σύγκρισης), τα small caps έχουν μεγαλύτερα περιθώρια -προφανώς, κάτω από προϋποθέσεις- να σημειώσουν μια υψηλή ποσοστιαία αύξηση των οικονομικών τους επιδόσεων σε σύγκριση με τους ομίλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Και τρίτον -αλλά καθόλου υποδεέστερο σε σημασία μέσα σε ένα θερμό χρηματιστηριακό κλίμα που επικρατεί εδώ και μια τριετία-, έχουμε τις έντονες προσπάθειες των ΑΧΕΠΕΥ να προσεγγίσουν τις εισηγμένες εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν νέες εργασίες, όπως για παράδειγμα market making, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχείριση προσωπικών χαρτοφυλακίων των βασικών μετόχων και υψηλόβαθμων στελεχών τους, κ.λπ.

Η ουσία είναι πως ενώ πριν από δύο χρόνια η επενδυτική κοινότητα αρκείτο στο να παρακολουθεί μόλις γύρω στις 25-30 εισηγμένες, σήμερα έχουν υπάρξει τοποθετήσεις ΑΕΔΑΚ ακόμη και σε τίτλους της Εναλλακτικής Αγοράς, ενώ στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών επισκέπτονται ακόμη και επιχειρήσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια η βιωσιμότητά τους βρισκόταν «στον αέρα».

Όπως αναφέρεται, «διερευνούμε το αν υπάρχουν εταιρείες που κρύβουν μέσα τους κάποια δυναμική, ικανή να ανεβάσει δραστικά τις οικονομικές τους επιδόσεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι αποτιμήσεις στο ταμπλό έχουν ήδη ανεβεί και πως είναι σχεδόν απίθανο να ανακαλύψουμε "νέες Epsilon Net και νέες Entersoft" (μετοχές με εκπληκτικές αποδόσεις σε τρία μόλις χρόνια), ωστόσο πάντα μπορούν να εντοπιστούν ευκαιρίες.

Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι σημερινά μεγαθήρια όπως η Metlen και η Jumbo διαπραγματεύονταν κάποτε στην τότε Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ. Όσο για το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, μπορεί φυσικά να χαρακτηρίζεται από προκλήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και πολύ υποσχόμενα πεδία όπως αυτά της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων στην οικονομία, της ολοένα και εντονότερης διείσδυσης της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και των προσδοκιών από την επικείμενη αύξηση των αμυντικών δαπανών σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Η «επόμενη μέρα»

Στο χθεσινό ATHEX Small Cap Conference έδωσαν το παρών οι εισηγμένες εταιρείες Alpha Trust Ανδρομέδα, AS Company, ΕΛΤΟΝ Χημικά, European Innovation Solutions (πρώην Ευρωσύμβουλοι), Interlife, Y/Knot (πρώην Κυριακούλης), Μύλοι Λούλη, Mediterra Hellas, Moda Bagno, Onyx, Orilina ΑΕΕΑΠ, Παπουτσάνης, Π. Πετρόπουλος, Performance Technologies, QNR, Real Consulting, Revoil, Softweb και Unibios.

Σχετικά με το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει, γνωστός χρηματιστηριακός παράγοντας δηλώνει στο Euro2day.gr: «Σε αντίστοιχα roadshows του εξωτερικού χρειάζονται αρκετοί μήνες μέχρις ότου παρατηρηθεί αγοραστικό ενδιαφέρον στο ταμπλό, καθώς μεσολαβούν εσωτερικές ενημερώσεις τμημάτων, αποφάσεις επενδυτικών επιτροπών και λοιπές απαιτούμενες διαδικασίες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, από τη στιγμή που μια παρουσίαση κριθεί ως ελκυστική, απαιτείται να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος, αλλά κατά κανόνα αρκετά μικρότερος από τον αντίστοιχο του εξωτερικού».