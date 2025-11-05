#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πηγές Euronext: Τα 11 πλεονεκτήματα της συνένωσης με ATHEX

Πώς τοποθετούνται πηγές προσκείμενες στο Euronext για το τίμημα της Δημόσιας Προσφοράς και τα οφέλη για τη χρηματαγορά. Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν και οι συνέπειες για τη μερισματική πολιτική της ΕΧΑΕ.

Πηγές Euronext: Τα 11 πλεονεκτήματα της συνένωσης με ATHEX

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 19:06

Με την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση (17 Νοεμβρίου) της Δημόσιας Προσφοράς για την ΕΧΑΕ, πηγές του Euronext αναδεικνύουν τα στοιχεία που θεωρούν ως πλεονεκτήματα για την ελληνική χρηματαγορά από την ένταξη στον ισχυρό όμιλο. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πηγές: 

  1. Η Euronext θα δημιουργήσει ένα πιο δυναμικό και διασυνδεδεμένο περιβάλλον. Δεν θα αντικαταστήσει το υπάρχον οικοσύστημα. Σε αγορές όπως το Όσλο και το Μιλάνο, η αγορά διαπίστωσε αύξηση στον όγκο συναλλαγών, νέες εισαγωγές, ευρύτερη εμπλοκή πελατών και νέες διασυνοριακές επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  2. Ο Όμιλος ATHEX διατηρεί σήμερα μονοπωλιακή θέση σε μία περιορισμένη αγορά, γεγονός που του επιτρέπει να επιβάλλει κόστη συναλλαγών και προμήθειες δύο έως τρεις φορές υψηλότερα. Συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη ενιαία δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπη και υιοθετώντας μια ενοποιημένη τεχνολογική πλατφόρμα, οι συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά θα επωφεληθούν από αυξημένη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα.
  3. Πιθανώς θα ενθαρρύνει ελληνικές εταιρείες, όπως από τον κλάδο της ναυτιλίας, να επιστρέψουν (στο Χρηματιστήριο Αθηνών).
  4. Μέσω πρωτοβουλιών όπως το IPOready και το Euronext Tech Leaders, η Euronext προσφέρει κορυφαία εργαλεία σε επίπεδο προβολής, πρόσβασης σε ρευστότητα και ετοιμότητας για ανάπτυξη. Οι ελληνικές ΜΜΕ θα ωφεληθούν άμεσα από αυτά τα προγράμματα, αποκτώντας πρόσβαση στα ίδια εργαλεία και την ίδια προβολή με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, ενώ παράλληλα θα διατηρούν την έδρα τους στην Αθήνα.
  5. Ο Όμιλος ATHEX θα παραμείνει ελληνική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα και θα καταβάλλει φόρους στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις που αφορούν την ελληνική αγορά θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται σε στενή συνεργασία με το τοπικό οικοσύστημα και οι ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν να αλληλοεπιδρούν με πελάτες.
  6. Ο Όμιλος ATHEX θα αναδειχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της παρουσίας της Euronext στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ηγούμενος της ανάπτυξης ενός περιφερειακού κόμβου για την προσέλκυση νέων εισαγωγών και επενδύσεων από γειτονικές αγορές.
  7. Η Ελλάδα θα εκπροσωπείται πλήρως στη διακυβέρνηση της Euronext: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ATHEX θα συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσκληθεί στο Κολέγιο Ρυθμιστικών Αρχών της Euronext. Ένα εξέχον στέλεχος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας θα ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο.
  8. Η Euronext θα υποδεχθεί τους εργαζομένους του Ομίλου ATHEX, δημιουργώντας ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  9. Αναφορικά με την αποτίμηση, υποστηρίζεται από τις πηγές του Euronext ότι εθνικά χρηματιστήρια, όπως το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας (WSE), διαπραγματεύονται σε χαμηλότερο δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) σε σύγκριση με τον ενδεικτικό δείκτη P/E της προσφοράς της Euronext. Από τις 31 Οκτωβρίου 2025, ο δείκτης P/E για το WSE βρίσκεται στο 12,8x, ενώ ο ενδεικτικός δείκτης P/E για τον Όμιλο ATHEX, σύμφωνα με την προσφορά της Euronext, ανέρχεται σε 16,3x, αντικατοπτρίζοντας ένα premium της τάξης του 27% έναντι του WSE. Εάν η Euronext αποσύρει την προσφορά της, είναι πιθανό η αποτίμηση του Ομίλου ATHEX να προσαρμοστεί καθοδικά ώστε να ευθυγραμμιστεί με το επίπεδο του WSE. Η τιμή που προσέφερε η Euronext για τον Όμιλο ATHEX είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε τιμή είχε η μετοχή της εταιρείας από το 2014 έως σήμερα.
  10. Ο Όμιλος ATHEX ως αυτόνομη οντότητα, θα χρειαστεί σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση της υποδομής του. Αυτό θα καθιστούσε το τρέχον ποσοστό διανομής μερισμάτων στο 100% ως μη βιώσιμο. Οπως σημειώνεται ακόμη κι αν η Euronext δεν αποκτήσει το 100% της εταιρείας, θα προχωρήσει στις αναγκαίες σημαντικές λειτουργικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις, προκειμένου να διασφαλίσει τη μελλοντική βιωσιμότητα του Ομίλου ATHEX. Αυτές οι αναβαθμίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των καθαρών κερδών και των μερισμάτων για τους μετόχους μειοψηφίας που θα επιλέξουν να μην ανταποκριθούν στην προσφορά, για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 
  11. Μετά την ένταξη στον δείκτη CAC 40, οι μετοχές της Euronext προσφέρουν σημαντική ρευστότητα σε επενδυτές που επιδιώκουν να διατηρούν μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ολοκληρώθηκε το ATHEX Small Cap Conference 2025, ποιοι μετείχαν

ΕΧΑΕ: Στο 8,12% αυξήθηκε το ποσοστό της Praude

Μπουζνά: Η Euronext επίκεντρο της ευρωπαϊκής ένωσης των κεφαλαιαγορών

Debate χρηματιστών στο ΣΜΕΧΑ για τη Δημόσια Πρόταση του Euronext

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο