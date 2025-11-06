#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εκτος MSCI Standard η Metlen, δύο είσοδοι στον Small Cap

Η ενταξη στο LSE οδήγησε εκτός του ελληνικού δείκτη τη μετοχή της εισηγμένης. Εντάσσονται στον Small Cap οι μετοχές της Viohalco και της Cenergy.

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 00:25

Εκτος του δείκτη MSCI Standard περνά η μετοχή της Metlen, όπως ανακοίνωσε ο οίκος σήμερα, μια κίνηση που αποδίδεται στην είσοδο της μετοχής στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. 

Ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι στον δείκτη Small Cap εντάσσονται η Cenergy και η Viohalco

Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει (μετά την έξοδο της Metlen) τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Οι όποιες αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, οπότε θα γίνει το rebalancing.

