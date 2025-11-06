Εκτος MSCI Standard η Metlen, δύο είσοδοι στον Small Cap

Εκτος του δείκτη MSCI Standard περνά η μετοχή της Metlen, όπως ανακοίνωσε ο οίκος σήμερα, μια κίνηση που αποδίδεται στην είσοδο της μετοχής στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι στον δείκτη Small Cap εντάσσονται η Cenergy και η Viohalco.

Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει (μετά την έξοδο της Metlen) τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Οι όποιες αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, οπότε θα γίνει το rebalancing.