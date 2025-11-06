Στον MSCI UK Small Cap εντάχθηκε η Metlen

Με την ένταξη στον δείκτη MSCI UK Small Cap συνοδεύτηκε η έξοδος της μετοχής της Metlen από τον δείκτη MSCI Standard.

Οπως έγινε γνωστό χθες η μετοχή της εταιρείας του Ευάγγελου Μυτιληναίου βγήκε εκτός του ελληνικού δείκτη, μια κίνηση που αποδίδεται στην είσοδο της μετοχής στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αυτό εξηγεί και την ένταξη στον βρετανικό δείκτη.

Ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι στον δείκτη Small Cap εντάσσονται η Cenergy και η Viohalco.

Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει (μετά την έξοδο της Metlen) τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, καθώς δεν προστέθηκε άλλη εταιρεία.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, οπότε θα γίνει το rebalancing.