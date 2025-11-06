#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στον MSCI UK Small Cap εντάχθηκε η Metlen

Η έξοδος της μετοχής από τον ελληνικό δείκτη, συνοδεύτηκε από την είσοδο στον βρετανικό. Δύο ελληνικές εταιρείες, οι Cenergy και Viohalco προστέθηκαν στον ελληνικό Small Cap.

Στον MSCI UK Small Cap εντάχθηκε η Metlen

Δημοσιεύθηκε: 6 Νοεμβρίου 2025 - 10:34

Με την ένταξη στον δείκτη MSCI UK Small Cap συνοδεύτηκε η έξοδος της μετοχής της Metlen από τον δείκτη MSCI Standard. 

Οπως έγινε γνωστό χθες η μετοχή της εταιρείας του Ευάγγελου Μυτιληναίου βγήκε εκτός του ελληνικού δείκτη, μια κίνηση που αποδίδεται στην είσοδο της μετοχής στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αυτό εξηγεί και την ένταξη στον βρετανικό δείκτη. 

Ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι στον δείκτη Small Cap εντάσσονται η Cenergy και η Viohalco.

Υπενθυμίζεται ότι ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει (μετά την έξοδο της Metlen) τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, καθώς δεν προστέθηκε άλλη εταιρεία. 

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, οπότε θα γίνει το rebalancing.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ευάγγελος Χρυσάφης (ΜΕΤΚΑ): Τα ιδιωτικά έργα προϋποθέτουν ανάληψη ρίσκου

Metlen: Εσοδα 5,115 δισ. στο 9μηνο, σε τροχιά για τον ετήσιο στόχο EBITDA

Εκτός MSCI Standard η Metlen, δύο είσοδοι στον Small Cap

BofA: Overweight στην Ελλάδα οι επενδυτές, προτίμηση στη ΔΕΗ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο