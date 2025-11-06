Goldman Sachs: Εισροές και εκροές μετά τον MSCI

Η Goldman Sachs, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ανάλυσής της για την αναθεώρηση των δεικτών MSCI Νοεμβρίου 2025, εκτιμά ότι η Ελλάδα θα βρεθεί ανάμεσα στις αγορές με τις μεγαλύτερες καθαρές εκροές παθητικών κεφαλαίων, ύψους περίπου 270 εκατ. δολαρίων, μετά τις αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Στον υπολογισμό, ωστόσο, των εκροών, οι αναλυτές της Goldman Sachs φαίνεται να έχουν ξεχάσει τις πιθανές υψηλές εισροές στη μετοχή της Metlen από την είσοδό της στον δείκτη MSCI United Kingdom Small Cap.

Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι η διαγραφή της Metlen Energy & Metals από τον δείκτη MSCI Standard (Large & Mid Cap), γεγονός που, σύμφωνα με την Goldman Sachs, ενδέχεται να προκαλέσει παθητικές εκροές 292 εκατ. δολαρίων, το μεγαλύτερο μεμονωμένο αρνητικό ρεύμα σε επίπεδο αναδυόμενης Ευρώπης.

Η μετοχή, σύμφωνα με την ανάλυση, έχει ήδη υποχωρήσει πριν την ανακοίνωση της MSCI. Ο τίτλος, όμως, θα έχει 65 εκατ. δολάρια εισροές, σύμφωνα πάντα με την αμερικανική τράπεζα, από την περίληψή της στον δείκτη DM Europe post MSCI Global Investable Market στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, μικρές εκροές 4 εκατ. δολαρίων αναμένεται να σημειώσει και η μετοχή του ΟΤΕ από το rebalancing του δείκτη MSCI EM Europe, σύμφωνα με τον οίκο.

Αντίθετα, δύο ελληνικές εταιρείες ξεχωρίζουν για τις θετικές εισροές μετά την αναθεώρηση:

• Cenergy Holdings: Αναμένεται να προσελκύσει περίπου 24 εκατ. δολάρια καθαρών εισροών, καθώς προστίθεται στον δείκτη MSCI Emerging Markets IMI, με την Goldman να σημειώνει αυξημένο ενδιαφέρον για τον κλάδο βιομηχανικού εξοπλισμού και ενέργειας.

• Viohalco: Επίσης προστίθεται στον δείκτη MSCI IMI, με αναμενόμενες εισροές περίπου 11 εκατ. δολαρίων, ενισχύοντας τη βαρύτητα του μεταλλουργικού κλάδου.

Τοποθέτηση της Ελλάδας στο πλαίσιο των EM

Στο συνολικό πλαίσιο, η MSCI ανακοίνωσε 44 προσθήκες και 38 διαγραφές στον δείκτη αναδυόμενων αγορών (EM), με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με καθαρά αρνητική ροή, μαζί με την Αυστραλία, τη Σαουδική Αραβία και το Μεξικό. Ο δείκτης MSCI EM υπολογίζεται να αυξηθεί οριακά κατά 0,9% σε αξία, ενώ η επίδραση των ροών από τα παθητικά κεφάλαια (περισσότερα από 4 τρισ. δολάρια σε συνολικό AUM) υπολογίζεται σε πάνω από 25,5 δισ. δολάρια σε μικτές κινήσεις.

Η Goldman υπενθυμίζει ότι ιστορικά, οι μετοχές που διαγράφονται από τους δείκτες MSCI τείνουν να υποαποδίδουν έναντι αυτών που προστίθενται, από τη στιγμή της ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής, με τις αναδυόμενες αγορές (EMs) να παρουσιάζουν πιο έντονες βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Η έξοδος της Metlen μειώνει προσωρινά το ελληνικό αποτύπωμα στους διεθνείς δείκτες, ωστόσο η προσθήκη δύο βιομηχανικών εταιρειών (Cenergy και Viohalco) διατηρεί την παρουσία του μεταλλουργικού κλάδου σταθερή. Παράλληλα, η Ελλάδα παραμένει εντός της κατηγορίας MSCI Emerging Markets, αλλά με μειωμένη στάθμιση, γεγονός που πιθανόν να οδηγήσει σε ανακατανομές κεφαλαίων στα ETFs που παρακολουθούν τον δείκτη.

Συνολικά, η αναθεώρηση του Νοεμβρίου 2025 συνιστά πλήγμα ροών για την ελληνική αγορά, αλλά και ευκαιρία επανατοποθέτησης για εταιρείες με υψηλότερη εμπορευσιμότητα και διεθνή παρουσία, όπως αυτές του ομίλου Viohalco.