Τιτάν: Αναβάθμιση του outlook σε θετικό από τον S&P

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s (S&P Global Ratings) βελτίωσε τις προοπτικές της πιστοληπτικής αξιολόγησης της TITAN SA σε «θετικές», διατηρώντας τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική βαθμίδα σε «BB+». Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει τις σταθερά ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του ομίλου Τιτάν και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει, τονίζει η εταιρεία.

Στην έκθεσή της, η S&P επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του ομίλου ΤΙΤΑΝ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα χάρη στις ισχυρές δραστηριότητές του. Η θετική προοπτική καταδεικνύει ότι η S&P εκτιμά πως θα μπορούσε να αναβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική βαθμίδα σε «BBB-» μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες, εφόσον ο Τιτάν διατηρήσει τον δείκτη μόχλευσης στο κατώτερο άκρο του στόχου του (1,5x-2,0x) και επιτύχει άλλα χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Η απόφαση της S&P, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αναθεώρηση της προοπτικής από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, επιβεβαιώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη του ομίλου Τιτάν και αναγνωρίζει τη συνεπή εφαρμογή της οικονομικής στρατηγικής του και τις θετικές προοπτικές του, συμπληρώνει η εταιρεία.