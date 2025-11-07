Η Alpha Finance ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της Foodlink

H εταιρεία ''Foodlink'', (εφεξής η ''Εκδότρια'') ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε με την από 07/11/2025 συνεδρίασή της, την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.", και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025.

Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1. ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εκδότριας. Μετά την πάροδο αυτού, η εν λόγω σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα για αόριστο χρονικό διάστημα εκτός εάν λυθεί με έγγραφη δήλωση ενός εκ των συμβαλλομένων μερών, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω σύμβαση.

Η εκδότρια διατηρεί επίσης την από 24 Σεπτεμβρίου 2018 σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης, με την εταιρεία "ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ".