Μοτοδυναμική: Δωρεάν διάθεση 72.257 μετοχών σε στελέχη

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι διέθεσε δωρεάν, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, στα στελέχη της ίδιας και των θυγατρικών της εταιριών συνολικά 72.257 ίδιες μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψήφου), συνολικής αξίας €197.261,61, η οποία προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €2,73 της 04/11/2025.
Οι ως άνω ίδιες μετοχές, που διατέθηκαν δωρεάν στα ανωτέρω στελέχη, χωρίς υποχρέωση διακράτησης, αποκτήθηκαν από την Εταιρία με μέση τιμή κτήσης €2,6364 ανά μετοχή.
Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρία κατέχει συνολικά 810.758 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,69% του συνόλου των μετοχών της.