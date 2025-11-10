BofA: Τιμή-στόχος τα €63 και σύσταση «αγορά» για Metlen

Διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη Metlen η Βank of America, με την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 63 ευρώ. Ο βασικός λόγος για το σημαντικό περιθώριο ανόδου, σύμφωνα με το report, είναι ότι, επί του παρόντος, η ελληνική εταιρεία τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη EV/EBITDA περίπου 6x, ενώ ο αναλυτής, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί αξία, προσβλέπει σε ένα EV/EBITDA της τάξεως του 9x.

Η BofA επιβεβαιώνει το guidance της εταιρείας ενώ ταυτόχρονα προβλέπει EBITDA έτους ύψους 1,036 δισ. ευρώ.

Ο αναλυτής στέκεται στις συνέργειες μεταξύ των κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ελκυστικές, ενώ εκτιμά ανοδική πορεία για το αλουμίνιο το προσεχές διάστημα.