BofA: Τιμή-στόχος τα €63 και σύσταση «αγορά» για Metlen

Η ανάλυση προβλέπει EBITDA έτους ύψους 1,036 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα ελκυστικές οι συνέργειες μεταξύ των κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων.

BofA: Τιμή-στόχος τα €63 και σύσταση «αγορά» για Metlen

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 10:25

Διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη Metlen η Βank of America, με την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 63 ευρώ. Ο βασικός λόγος για το σημαντικό περιθώριο ανόδου, σύμφωνα με το report, είναι ότι, επί του παρόντος, η ελληνική εταιρεία τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη EV/EBITDA περίπου 6x, ενώ ο αναλυτής, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί αξία, προσβλέπει σε ένα EV/EBITDA της τάξεως του 9x.

Η BofA επιβεβαιώνει το guidance της εταιρείας ενώ ταυτόχρονα προβλέπει EBITDA έτους ύψους 1,036 δισ. ευρώ.

Ο αναλυτής στέκεται στις συνέργειες μεταξύ των κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα ελκυστικές, ενώ εκτιμά ανοδική πορεία για το αλουμίνιο το προσεχές διάστημα.

 

