#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intralot: Καταβολή της αμοιβής παράστασης στους δικαιούχους ομολογιούχους

Κατεβλήθη σήμερα 10 Νοεμβρίου η αμοιβή παράστασης 40 ευρώ ανά ομολογία.

Intralot: Καταβολή της αμοιβής παράστασης στους δικαιούχους ομολογιούχους

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 18:40

Η “Intralot” ενημερώνει ότι το ποσό αμοιβής παράστασης στους δικαιούχους ομολογιούχους δανειστές του κοινού ομολογιακού δανείου της ποσού €130.000.000, εκ ευρώ σαράντα (€40) ανά ομολογία, κατεβλήθη σήμερα 10 Νοεμβρίου 2025 προς τους δικαιούχους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Intralot: Τριπλή αναβάθμιση από τη Fitch μετά την εξαγορά της Bally's

Αναβάθμισε την Intralot η Moody's σε Β2

Χρηματιστήριο: Ποιοι τίτλοι έφεραν υπέρβαση των 2.000 μονάδων

Πληθωρισμός 2% με ακριβότερα 8,9% ενοίκια και 10,6% κρέας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο