Στο 5% οι ίδιες μετοχές στην Titan SA

Η Titan SA διαθέτει 3.920.743 μετοχές.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 23:11

 Η Titan SA ανακοινώνει ότι την περίοδο από 3 Νοεμβρίου 2025 έως και 7 Νοεμβρίου 2025 η εταιρία αγόρασε συνολικά 8.727 μετοχές της Titan SA στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Titan SA διαθέτει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ) 3.920.743 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5,00% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

 

