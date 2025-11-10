#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΧΑΕ: Στο 8,56% αυξήθηκε το ποσοστό της Praude, με 4,10% η Morgan Stanley

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 19:49

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της ΕΧΑΕ:

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED κατέχει το 8,56% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Αντίστοιχα, η SANDGROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων των οποίων διαχειρίζεται ως επενδυτικός διαχειριστής ή διακριτικός υπο-σύμβουλος, απέκτησε έκθεση στις μετοχές της ΕΧΑΕ :

Μετά τις παραπάνω συναλλαγές, η SANDGROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP έχει έκθεση σε 3,797,331 μετοχές μέσω θέσης ανταλλαγής μετοχών (equity swaps), η οποία αντιστοιχεί στο 6,29% του συνολικού αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία, από 5,62% με βάση την προηγούμενη γνωστοποίηση στις 28 Οκτωβρίου 2025.

Η SANDGROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP δεν ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου για τη θέση.

Επιπλέον, η MORGAN STANLEY με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της ΕΧΑΕ:

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 4,10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 3,76% με βάση την προηγούμενη γνωστοποίηση.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της ΕΧΑΕ:

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, τα υπό διαχείρισή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν συνολικά το 3,69% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 3,41% που κατείχαν στις 05.11.2025.

Τέλος η ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας:

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, τα υπό διαχείριση της ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν το 4,62% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

