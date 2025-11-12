#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τιμή-στόχο 19 ευρώ δίνει για τη ΔΕΗ η Citi

Θετικούς καταλύτες για τη μετοχή της Επιχείρησης περιμένει ο αμερικανικός οίκος ενόψει αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και των ανακοινώσεων στην Capital Markets Day. Η εκτίμηση για τα EBITDA.

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 09:45

Αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για τη ΔΕΗ στα 19 ευρώ η Citi διατηρώντας σύσταση «αγορά» με νέο report, εξηγώντας ότι περιμένει θετικό καταλύτη πριν από τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου (18/11) και την Capital Markets Day (19/11).

Αναμένουμε ανάκαμψη στο 3ο τρίμηνο με EBITDA στα 647 εκατ. ευρώ (+54% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενο από υψηλότερα τιμολόγια και βελτιωμένες συνθήκες ηλιακής/αιολικής ενέργειας. Η εκτίμησή μας βρίσκεται σημαντικά (33%) πάνω από τις μέσες προβλέψεις, εξηγεί, συμπληρώνοντας ότι βλέπει σημαντική ανοδική πίεση στην ετήσια καθοδήγηση για 2 δισ. ευρώ.

Αναμένουμε ότι το στρατηγικό σχέδιο 2026-28 θα επεκτείνει το προηγούμενο πακέτο, περιλαμβάνοντας έναν φάκελο κεφαλαιουχικών δαπανών 10 δισ. ευρώ, γράφει ο οίκος. Αναμένουμε ότι η ισχύς ΑΠΕ θα φτάσει περίπου 12,9 GW έως το 2028.

Η ΔEΗ τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη 6,6x EV/EBITDA, χαμηλότερο έναντι των συγκρίσιμων εταιρειών στη ΝΑ Ευρώπη (8,3x). Παρόλο που μια ανατίμηση εξαρτάται από την απόδοση των ΑΠΕ κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι επενδυτές αποζημιώνονται ενδιάμεσα με περίπου 7% ετήσια απόδοση (μερίσματα & επαναγορές μετοχών) και διψήφια αύξηση EBITDA, υποστηρίζοντας ένα ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης.

Εκτιμούμε ότι η καθοδήγηση EBITDA για το 2028 θα ανέλθει περίπου σε 2,9 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενη από απόδοση EBITDA 14% επί των κεφαλαιουχικών δαπανών, σε συμφωνία με τις υποθέσεις του προηγούμενου σχεδίου. 

Η νεφοκάλυψη στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 42% στο 3ο τρίμηνο, ενώ οι ταχύτητες ανέμου στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 2%. Σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των τιμολογίων από τον Ιούνιο, αυτές οι βελτιώσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε πλήρη ανάκαμψη από το πιο αδύναμο 1ο εξάμηνο, που επηρεάστηκε από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και χαμηλότερα τιμολόγια.

