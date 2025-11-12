UBS: Το επενδυτικό στόρι της Ελλάδας θα «πουλήσει» και το 2026

Η UBS προβλέπει ότι το 2026 θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ευρώπης σε νέα φάση ανάπτυξης και κερδοφορίας, με τις μετοχές να εισέρχονται σε μια πιο ώριμη και διαφοροποιημένη επενδυτική περίοδο.

Μετά από τρία χρόνια απογοητευτικών κερδών, ο ελβετικός οίκος εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά εταιρικά κέρδη θα αυξηθούν κατά 7%, ενώ ο δείκτης STOXX 600 θα φτάσει τις 650 μονάδες στο τέλος του 2026, υποδηλώνοντας άνοδο περίπου 8% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές του ευρωπαϊκού οίκου, η «ευρωπαϊκή ανανέωση» θα στηριχθεί σε έναν συνδυασμό δημοσιονομικής επέκτασης, ισχυρής εγχώριας ζήτησης, επενδύσεων άνω των €2 τρισ. σε δίκτυα και καθαρή ενέργεια, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Οι αναλυτές βλέπουν θετικές προοπτικές σε τράπεζες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνίες, ασφάλειες και επιλεγμένες βιομηχανίες -τομείς που συνδυάζουν χαμηλές αποτιμήσεις με σταθερές ταμειακές ροές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι λεγόμενες «GOTCHA» μετοχές (Global Opportunities for Thematic Champions), δηλαδή εταιρείες που αξιοποιούν εγχώριες πολιτικές για να αποκτήσουν διεθνή ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Acciona, Rexel και Prysmian, που συνδυάζουν ανανεώσιμες πηγές, ηλεκτρική ενέργεια και ενεργειακές υποδομές. Στην ίδια κατεύθυνση, ο κλάδος των ανανεώσιμων (EDP, Solaria) και της ενέργειας (Enel, Prysmian) καταγράφει ισχυρή δυναμική, καθώς επωφελείται από τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για ενεργειακή αυτονομία και πράσινη μετάβαση.

Η UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη πιθανότατα δεν θα ξεπεράσει σε αποδόσεις τις ΗΠΑ, ωστόσο για πρώτη φορά μετά από χρόνια διαθέτει θετική ασυμμετρία κινδύνου-ανταμοιβής, λόγω ελκυστικών αποτιμήσεων, πολιτικής στήριξης και αυξημένης εμπιστοσύνης των επενδυτών. Οι τράπεζες (SX7E) παραμένουν σε καλή θέση, με ισχυρά κεφάλαια, αυξανόμενη κερδοφορία και υψηλές διανομές μερισμάτων, ενώ οι αποτιμήσεις τους εξακολουθούν να κινούνται 30%-40% χαμηλότερα από τις βιομηχανικές μετοχές.

Παράλληλα, στην ετήσια έκθεση «EM 2026 Outlook», η UBS βλέπει περιορισμένες αλλά στοχευμένες ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές, προβλέποντας αποδόσεις 7-9% στις μετοχές, 5-7% στα τοπικά ομόλογα και 3-5% στα ομόλογα σκληρού νομίσματος. Η Κίνα παραμένει βασικό «long» για δεύτερη συνεχή χρονιά, ενώ η Βραζιλία διακρίνεται για το καλύτερο ρίσκο-ανταμοιβή.

Ωστόσο, η UBS εντοπίζει και «δευτερεύουσες αγορές με ελκυστικό προφίλ κινδύνου», μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Μαλαισία και η Ρουμανία.

Για την Ελλάδα, ο οίκος αναγνωρίζει χαμηλές αποτιμήσεις, υγιή δημοσιονομική βάση και ισχυρή δυναμική στις τράπεζες και τις υποδομές, στοιχεία που ενισχύουν το επενδυτικό story της χώρας. Η Αθήνα κατατάσσεται πλέον μεταξύ των λίγων ευρωπαϊκών αγορών με θετικό risk/reward, καθώς οι ξένοι επενδυτές στρέφονται σε αγορές με σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον και υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων.

Όπως συνοψίζει η UBS, το 2026 θα είναι χρονιά επιλεκτικών ευκαιριών. Οι αγορές δεν θα κινηθούν ομοιόμορφα, όμως οι εταιρείες και οι χώρες που συνδυάζουν μεταρρυθμιστική δυναμική, τεχνολογική και ενεργειακή μετάβαση, θα αποτελέσουν τους κερδισμένους της επόμενης ημέρας και η Ελλάδα δείχνει έτοιμη να είναι ανάμεσά τους.