NBG Securities: Ξεκινά κάλυψη της Viohalco με τιμή-στόχο τα 11,30 ευρώ

Η NBG Securities ξεκινά την έναρξη κάλυψης της μετοχής της Viohalco με τιμή-στόχο στα 11,30 ευρώ (19% ανοδική τάση). Η χρηματιστηριακή εξηγεί ότι παρά την πρόσφατη ισχυρή πορεία (αύξηση των μετοχών κατά 75% από την αρχή του έτους), κατά την άποψή τους, η αγορά υποτιμά σημαντικά τη μετοχή της Viohalcο, καθώς με κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ. ευρώ, διαπραγματεύεται μόνο 5% πάνω από την εύλογη αξία της Cenergy Holdings, πράγμα που σημαίνει ότι σε όλα τα άλλα τμήματα όπως η π.χ. η ElvalHalcor και η Noval Properties αποδίδεται ουσιαστικά πολύ χαμηλή αξία. Εναλλακτικά, αυτό το επίπεδο υποδηλώνει επίσης μια υπερβολική έκπτωση 31% σε σχέση με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της συμμετοχής της στις τρεις εισηγμένες θυγατρικές της.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι και η σχετική αποτίμηση φαίνεται ευνοϊκή, καθώς η μετοχή της είναι διαπραγματεύσιμη με έκπτωση σε σχέση με τους παγκόσμιους ομολόγους της σε πολλαπλάσια P/E, P/BV και EV/EBITDA, προσφέροντας παράλληλα σχετικά χαμηλότερη μερισματική απόδοση και υψηλότερη μόχλευση. Ωστόσο, το χαμηλό free float σε σχέση με το liquidity της μετοχής αφήνει περιθώρια βελτίωσης. Τέλος, θετικά μέτρα που θα εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη των ενεργοβόρων τοπικών κατασκευαστών και η εφαρμογή των νέων προστατευτικών μέτρων της ΕΕ στον τομέα του χάλυβα θα μπορούσαν να αποδειχθούν θετικοί καταλύτες βραχυπρόθεσμα.

Μια στρατηγική επένδυση στις παγκόσμιες μεγα-τάσεις και τη θετική μακροοικονομική πορεία της Ελλάδας

O όμιλος της Viohalcο έχει επενδύσει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια, με σκοπό την ανάπτυξη/εξορθολογισμό της παραγωγικής ικανότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής της, ο όμιλος αποτελεί ένα αξιόπιστο μέσο για την έκθεση στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τις μεγα-τάσεις της βιωσιμότητας (κυκλική οικονομία, ενεργειακή απόδοση, αστικοποίηση). Ο όμιλος επωφελείται επίσης από τα ευνοϊκά μακροοικονομικά στοιχεία της Ελλάδας (έκθεση στον κατασκευαστικό τομέα, ιδίως μέσω του τμήματος χάλυβα) και τα θεμελιώδη στοιχεία του τομέα των ακινήτων (μέσω της Noval). Συνολικά, η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου τη βοηθά να μετριάσει τους κινδύνους που σχετίζονται με μεμονωμένα εμπορεύματα, ενώ η NOVAL προσθέτει μια μη κυκλική βάση εσόδων.

«Μετά από το ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2025, αναμένουμε για την περίοδο 2024-2027 μέση ετήσια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή 26,8%, κυρίως λόγω των πρόσφατων αυξήσεων της παραγωγικής ικανότητας και της βελτίωσης των προοπτικών για τις περισσότερες από τις τελικές αγορές της. Επιπλέον, παρά τις δυσμενείς ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και το συνεχιζόμενο επενδυτικό πρόγραμμα (εκτός από τυχόν σημαντικές αυξήσεις στις αγορές εμπορευμάτων), αναμένουμε ότι ο δείκτης καθαρού χρέους/a-EBITDA θα μειωθεί σε 1,9 φορές το 2027 από 3,5 φορές το 2023. Προβλέπουμε επίσης ότι η VIO θα διανείμει ένα ικανοποιητικό μέρισμα, με απόδοση 2,3%-3,1% το 2025 έως το 2027 από 1,7% το 2024», καταλήγει η χρηματιστηριακή.