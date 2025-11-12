«Ψηφίζει» Ελλάδα η HSBC, ξεχωρίζει ΕΤΕ και Eurobank

Η HSBC, στην 21η έκδοση της έρευνάς της EM Sentiment Survey, καταγράφει ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτικών κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες αγορές, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών όπου η στάση των funds παραμένει θετικά διαφοροποιημένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των επενδυτικών κεφαλαίων που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές (GEMs - Global equity emerging funds), η Ελλάδα παρουσιάζει θετική καθαρή στάθμιση (active weight), εντός της ανώτερης περιοχής του πενταετούς εύρους της, σε αντίθεση με πολλές άλλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE), όπου οι τοποθετήσεις είναι ουδέτερες ή αρνητικές.

Η HSBC εντοπίζει την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank ανάμεσα στις μετοχές που προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον από τα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται στη λίστα των πιο overweight μετοχών των GEMs funds, με ενεργό στάθμιση +10 μονάδων βάσης και συμμετοχή στο 37% των χαρτοφυλακίων . Πρόκειται για σαφή ένταξη της Εθνικής Τράπεζας στον πίνακα των πιο overweight και πιο διαδεδομένων μετοχών μεταξύ των Global Emerging Market funds, δίπλα σε διεθνή ονόματα όπως MediaTek, OTP Bank, Trip.com και Banco Central Asia. Αυτό τεκμηριώνει ότι η HSBC καταγράφει ενεργή υπερεπένδυση ( overweight) των GEMs funds στην Εθνική Τράπεζα -γι’ αυτό και στο άρθρο αποδόθηκε η φράση ότι βρίσκεται «στη λίστα των πιο overweight μετοχών των GEMs funds, με ενεργό στάθμιση +10 μονάδων βάσης και συμμετοχή στο 37% των χαρτοφυλακίων».

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται έτσι ψηλότερα στον πίνακα των ευνοημένων θέσεων, πλαισιώνοντας εταιρείες όπως OTP Bank, Bank Polska Kasa Opieki (PEO) και Gedeon Richter της περιοχής CEE, ενώ άλλες χώρες, όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία, εμφανίζουν πιο περιορισμένο ενδιαφέρον.

Η Ελλάδα στους top overweight προορισμούς των funds

Στον συγκριτικό πίνακα country active weights, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με θετική καθαρή στάθμιση τόσο στα GEMs όσο και στα Global funds, μαζί με τη Βραζιλία, το Μεξικό και την Ταϊβάν, υποδεικνύοντας ότι οι διεθνείς επενδυτές βλέπουν τις ελληνικές μετοχές ως σταθερότερη και πιο ελκυστική επιλογή σε σχέση με την υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, το ποσοστό GEMs funds που είναι επενδεδυμένα στην ελληνική αγορά έχει αυξηθεί περαιτέρω σε σχέση με πέρυσι, ξεπερνώντας χώρες όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. Αυτό αποτυπώνει τη διατηρούμενη ανοδική διάθεση προς την Ελλάδα ως αναδυόμενη αγορά με σταθερά μακροοικονομικά θεμέλια και τραπεζική κερδοφορία.

Επιλεκτική αισιοδοξία για τις αναδυόμενες αγορές

Η HSBC επισημαίνει ότι ενώ η αισιοδοξία για τις αναδυόμενες αγορές γενικά αυξάνεται, οι τοποθετήσεις παραμένουν επιλεκτικές: η Λατινική Αμερική (ιδίως η Βραζιλία) συγκεντρώνει τα υψηλότερα overweights, ενώ η Κίνα και η Ινδία εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση υποεπένδυσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα φαίνεται να κερδίζει σταθερά μερίδιο στα διεθνή χαρτοφυλάκια, κυρίως χάρη στις τράπεζες που αναδεικνύονται σε “core holdings” για τα GEMs funds, με τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα να παραμένουν οι βασικοί αποδέκτες των εισροών.

Η HSBC βλέπει την Ελλάδα ως θετικό case εντός των αναδυόμενων αγορών, με βελτιωμένη στάθμιση στα διεθνή χαρτοφυλάκια, ενισχυμένες τοποθετήσεις σε τράπεζες και αυξανόμενο ποσοστό συμμετοχής funds -ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στις ελληνικές προοπτικές ενόψει του 2026.