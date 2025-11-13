Τα δεδομένα για ΕΧΑΕ-Euronext στο παρά πέντε της Δημόσιας Πρότασης

Επίσημη πληροφόρηση δεν υπάρχει, ωστόσο η πλειονότητα των παραγόντων της χρηματιστηριακής αγοράς εκτιμά ότι την προσεχή Δευτέρα (17/11/2025) η Euronext θα συγκεντρώσει πάνω από το ελάχιστα απαιτούμενο 47,93% του συνόλου μετοχών της ΕΧΑΕ και σε επόμενη φάση θα κινήσει τις διαδικασίες για την απορρόφησή της (η Euronext έχει ορίσει ως όριο το 50% των ελεύθερων μετοχών, το οποίο όμως περιορίζεται στο 47,93% του συνόλου, αν συνυπολογιστούν και οι ίδιοι τίτλοι).

Ειδικότερα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέχρι τη λήξη της δημόσιας πρότασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Euronext θα καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό γύρω στο 55% με 65%, δηλαδή υψηλότερο από το 47,93% που κατ’ ελάχιστον απαιτείται -μετά την πρόσφατη τροποποίηση των όρων στην οποία προχώρησε- προκειμένου η δημόσια πρόταση να χαρακτηριστεί ως επιτυχής.

Σύμφωνα όμως με τους ίδιους κύκλους, ακόμη και με 47,93% η Euronext έχει τη δυνατότητα να επιτύχει πλήρως τον αρχικό σκοπό της, που είναι: α) Η ανταλλαγή και των υπόλοιπων μετοχών της EXAE με τίτλους της Euronext, β) Η απορρόφηση της ΕΧΑE και γ) Η παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της Euronext στα χρηματιστήρια των Παρισίων και της Αθήνας.

Και αυτό γιατί με βάση το νέο νόμο περί δημοσίων προτάσεων (ψηφίστηκε τον φετινό Οκτώβριο) για να προχωρήσουν όλα τα προηγούμενα, θα αρκεί η απόφαση μιας γενικής συνέλευσης της ΕΧΑE με πλειοψηφία δύο τρίτων επί των παρόντων τίτλων. Άρα ακόμη και αν το ποσοστό επιτυχίας της δημόσιας πρότασης περιοριστεί στο 47,9%, το πιθανό (και προσωρινό) μπλοκάρισμα των σχεδίων της Euronext θα απαιτούσε επίτευξη απαρτίας στη γενική συνέλευση τουλάχιστον κοντά στο 75% και μάλιστα με το σύνολο των υπόλοιπων μετόχων να καταψηφίζει το σχετικό θέμα. Μιλάμε για ένα όχι πολύ πιθανό σενάριο.

Άλλοι παράγοντες της αγοράς θεωρούν πως θα υπάρξουν μέτοχοι οι οποίοι θα συναινέσουν στη δημόσια πρόταση, όχι επειδή απαραίτητα τη θεωρούν συμφέρουσα αλλά γιατί φοβούνται ότι θα βρεθούν σε δυσκολότερη θέση, αν η Euronext ξεπεράσει τελικά το όριο του 47,93%. Και αυτό γιατί -θεωρητικά τουλάχιστον- η Euronext θα έχει τη δυνατότητα να «περάσει» κάποια στιγμή σε γενική συνέλευση τη συγχώνευση Euronext-ΕΧΑE με όρους οι οποίοι ενδέχεται να είναι είτε οι ίδιοι (οπότε οι επενδυτές θα είναι «εγκλωβισμένοι» για αρκετό χρονικό διάστημα σε μετοχή με μικρότερο free float και σε εταιρεία εν αναμονή εξελίξεων), είτε χειρότεροι από αυτούς της τρέχουσας δημόσιας πρότασης.

Όλα αυτά όμως δεν αποτελούν μέχρι σήμερα τίποτε παραπάνω από εκτιμήσεις και σενάρια, καθώς θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης στις 17 Νοεμβρίου.

Η «επόμενη μέρα»

Την ίδια ώρα, γνωστός παράγοντας της επενδυτικής αγοράς που θεωρεί ως «τελειωμένη υπόθεση» την επιτυχία της δημόσιας πρότασης, πιστεύει πως από την επόμενη κιόλας μέρα θα πρέπει να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος όλων των εμπλεκόμενων πλευρών (χρηματιστηριακές εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, εισηγμένοι όμιλοι) με τα στελέχη της Euronext, στο πλαίσιο του οποίου θα τεθούν από ελληνικής πλευράς προτάσεις σχετικά με το νέο τρόπο λειτουργίας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και τη διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων-υπηρεσιών.