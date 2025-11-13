#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εγκρίσεις καταλληλότητας έλαβε η Euronext από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την έγκριση της καταλληλότητας της EURONEXT N.V. για την απόκτηση άμεσης ειδικής συμμετοχής στην ΕΧΑΕ και τη σκοπούμενη μεταβίβαση των μετοχών της, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εγκρίσεις καταλληλότητας έλαβε η Euronext από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 20:12

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1069η/13.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση καταλληλότητας της EURONEXT N.V. ως υποψήφιου αποκτώντα για την έμμεση απόκτηση συμμετοχής στην EΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

 Την έγκριση καταλληλότητας της EURONEXT N.V. ως υποψήφιου αποκτώντα για την έμμεση απόκτηση συμμετοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.

 Την έγκριση καταλληλότητας της EURONEXT N.V. ως υποψήφιου αποκτώντα για την έμμεση απόκτηση συμμετοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

 Την έγκριση της καταλληλότητας των μετόχων της EURONEXT N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A. (SPA), ABN AMRO Bank N.V. (μέσω της θυγατρικής ABN AMRO Bank Participaties B.V.), CDP Equity S.p.A. (CDPE), Caisse des dépôts et consignations (CDC), Société Fédérale de Participations et d’Investissement / Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPI), για την έμμεση συμμετοχή τους στην σκοπούμενη απόκτηση από την EURONEXT N.V. ειδικής συμμετοχής που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή ελέγχου στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, καθώς και στις θυγατρικές της, ήτοι την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. και την EΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

 Την έγκριση της καταλληλότητας της EURONEXT N.V. για την απόκτηση άμεσης ειδικής συμμετοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και τη σκοπούμενη μεταβίβαση των μετοχών της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη νέα πρόταση του Euronext για το ΧΑ

ΕΧΑΕ: Πιάνει το 50% συν μία μετοχή η δημόσια πρόταση του Euronext

Τα δεδομένα για ΕΧΑΕ-Euronext στο παρά πέντε της Δημόσιας Πρότασης

Μπουζνά: Κρίσιμη εβδομάδα για ΕΧΑΕ, ποιες αλλαγές θα φέρουμε

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο