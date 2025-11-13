Εγκρίσεις καταλληλότητας έλαβε η Euronext από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1069η/13.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση καταλληλότητας της EURONEXT N.V. ως υποψήφιου αποκτώντα για την έμμεση απόκτηση συμμετοχής στην EΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

 Την έγκριση καταλληλότητας της EURONEXT N.V. ως υποψήφιου αποκτώντα για την έμμεση απόκτηση συμμετοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.

 Την έγκριση καταλληλότητας της EURONEXT N.V. ως υποψήφιου αποκτώντα για την έμμεση απόκτηση συμμετοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

 Την έγκριση της καταλληλότητας των μετόχων της EURONEXT N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A. (SPA), ABN AMRO Bank N.V. (μέσω της θυγατρικής ABN AMRO Bank Participaties B.V.), CDP Equity S.p.A. (CDPE), Caisse des dépôts et consignations (CDC), Société Fédérale de Participations et d’Investissement / Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPI), για την έμμεση συμμετοχή τους στην σκοπούμενη απόκτηση από την EURONEXT N.V. ειδικής συμμετοχής που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή ελέγχου στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, καθώς και στις θυγατρικές της, ήτοι την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. και την EΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

 Την έγκριση της καταλληλότητας της EURONEXT N.V. για την απόκτηση άμεσης ειδικής συμμετοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και τη σκοπούμενη μεταβίβαση των μετοχών της.