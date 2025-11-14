Aegean: Αναβαθμίζει σε «buy» η Wood, νέα τιμή-στόχος

Η WOOD & Company αναβαθμίζει την Aegean σε σύσταση “Buy” και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 16 ευρώ, βλέποντας ισχυρότερη δυναμική για το 2025, μετά τις πολύ καλές επιδόσεις του καλοκαιριού. Η μετοχή βρίσκεται στα 14 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 15%.

Η αναβάθμιση βασίζεται στην καλύτερη του αναμενομένου πορεία της εταιρείας την υψηλή περίοδο, που οδήγησε τη WOOD να αναθεωρήσει ανοδικά κατά 8% τις εκτιμήσεις για το EBIT του 2025. Το καλοκαίρι καταγράφηκαν σταθερές αποδόσεις, ισχυρή ζήτηση και πιο ομαλή λειτουργία του δικτύου, παρά τις αναγκαστικές αλλαγές λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Αegean συνεχίζει να ξεχωρίζει για την ταμειακή της θέση, διαθέτοντας 379 εκατ. ευρώ καθαρά διαθέσιμα στο τέλος του γ’ τριμήνου 2025, καθώς και ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, με εκτιμώμενα 200 εκατ. ευρώ λειτουργικών ροών το 2025. Σύμφωνα με τον οίκο, αυτά τα στοιχεία αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους η εταιρεία θα πρέπει να διαπραγματεύεται με premium έναντι πολλών ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών.

Παρά τη θετική εικόνα, η WOOD παραμένει προσεκτική για το 2026. Τα προβλήματα των κινητήρων Pratt & Whitney GTF συνεχίζουν να προκαλούν παροπλισμούς, με τα grounded αεροσκάφη να αναμένεται να φτάσουν τα 12-14 στους επόμενους 12 μήνες. Η πλήρης κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων CO₂ από το 2026 και η υποχρεωτική χρήση SAF προσθέτουν περαιτέρω πίεση στα λειτουργικά έξοδα.

Ωστόσο, η είσοδος νέων A321neo LR/XLR από το 2026 και η σχεδιαζόμενη έναρξη των δρομολογίων προς την Ινδία ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη προοπτική της εταιρείας. Η WOOD θεωρεί ότι η Αegean βρίσκεται σε θέση να αξιοποιήσει τη σταθερή ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα, την επέκταση της τουριστικής περιόδου και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε κόστος και αποδοτικότητα.

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο οίκος καταλήγει ότι η μετοχή διαθέτει ελκυστικό risk-reward και υποστηρίζει τη νέα τιμή-στόχο των 16 ευρώ.