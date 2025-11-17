Morgan Stanley: Η Ελλάδα στην «κορυφή του Ολύμπου» και το 2026

Η Morgan Stanley, σε έκθεσή της με τίτλο «Greece at the top of mount Olympus» πιστεύει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους από αυτούς της ευρωζώνης τόσο το 2026, όσο και το 2027, με τη δημοσιονομική εξυγίανση να συνεχίζεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό και τις γενικές εκλογές να διεξάγονται έως τον Ιούνιο του 2027.

Ο οίκος εκτιμά ότι η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις είναι στο τιμόνι. «Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για άλλα δύο χρόνια σταθερής οικονομικής απόδοσης. Προβλέπουμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% το 2025, 2026 και 2027. Σχεδόν όλη η ανάπτυξη προέρχεται από την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη στην αρχή του έτους (1,1% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025).

Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται στις μεγάλες αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ο οποίος αυξήθηκε κατά περισσότερο από 6% μόνο φέτος, και στην αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο, οι οποίες έφτασαν πάνω από 5% στις αρχές του 2025», εξηγεί η Chiara Zangarelli.

«Δεύτερη μετά την ιδιωτική κατανάλωση είναι η αύξηση των επενδύσεων. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει σίγουρα διαδραματίσει ρόλο εδώ, υποστηρίζοντας την ελληνική οικονομία. Το σχέδιο αξίζει περίπου το 16% του ΑΕΠ και η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής λάβει κεφάλαια για το 10% του ΑΕΠ (ή περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις). Αν και δεν έχουμε σαφή εικόνα του πραγματικού ποσού των κεφαλαίων που έχουν δαπανηθεί, υποθέτουμε ότι η αύξηση κατά 22% των ιδιωτικών επενδύσεων από τις αρχές του 2022 έως το β’ τρίμηνο του 2025 οφείλεται επίσης στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», συνεχίζει η οικονομολόγος του αμερικανικού οίκου.

Δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά με βραδύτερο ρυθμό

Η Ελλάδα έχει υποστεί ταχεία δημοσιονομική εξυγίανση από την κορύφωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ κατά τη διάρκεια των ετών της COVID. Η χώρα πέτυχε ρεκόρ πρωτογενούς πλεονάσματος 4,8% το 2024 και μείωσε το χρέος της προς το ΑΕΠ κατά περισσότερο από 55 ποσοστιαίες μονάδες από την κορύφωση του 2020 (209%).

Η ισχυρή ανάπτυξη επέτρεψε στη χώρα να καταγράψει υψηλά φορολογικά έσοδα. Τα στοιχεία μέχρι στιγμής για το τρέχον έτος δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να καταγράψει ένα άλλο μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα φέτος (προβλέπουμε 3,5% – Έκθεμα 165 ).

Τα επόμενα χρόνια, αναμένει επιδείνωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των πρωτογενών υπολοίπων, εν μέρει λόγω ορισμένων διακριτικών μέτρων που εφάρμοσε η κυβέρνηση στους προϋπολογισμούς του 2025 και του 2026 (φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες της μεσαίας τάξης και νέους, επιλεκτικές μειώσεις ΦΠΑ και φόρου ακίνητης περιουσίας, αυξήσεις συντάξεων και αυξήσεις μισθών στον δημόσιο τομέα). Τα παραπάνω μέτρα θα φέρουν το ισοζύγιο του προϋπολογισμού από 1,3% το 2025 σε -0,1% το 2026. Οι επιπτώσεις αυτών των μέτρων το 2026-27 σημαίνουν ότι το ισοζύγιο του προϋπολογισμού θα παραμείνει αρνητικό στο -0,3% το 2027. Ωστόσο, ακόμη και αν μειωθούν, τα πρωτογενή πλεονάσματα παραμένουν εξαιρετικά υψηλά, πάνω από 2,5% το 2026 και το 2027. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης χρέους της Ελλάδας σε σχέση με το ΑΕΠ μειώνεται ραγδαία. Ο οίκος αναμένει ότι θα φτάσει το 131,8% έως το 2027.

Το πολιτικό σκηνικό του 2027

Η πολιτική σταθερότητα έχει συμβάλει θετικά στη χώρα τα τελευταία χρόνια, οπότε οι επόμενες εθνικές εκλογές που θα διεξαχθούν έως τον Ιούνιο του 2027 θα παρακολουθούνται στενά από τις αγορές. Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν συνέχεια της κυβέρνησης υπό την ηγεσία της ΝΔ μετά το 2027, αλλά ενδεχομένως υπό πιο περιοριστικές συνθήκες (κυβέρνηση συνασπισμού ή μειοψηφίας) αν η ΝΔ δεν καταφέρει να αυξήσει το ποσοστό των ψήφων της ώστε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Το κόμμα συγκεντρώνει επί του παρόντος περίπου 30% στις δημοσκοπήσεις. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, απαιτείται ποσοστό 38-40% για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πλησιέστεροι ανταγωνιστές (το κεντροαριστερό ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και η αριστερή Πλεύση Ελευθερίας) συγκεντρώνουν μόνο περίπου 13- 15%. Η κατακερματισμένη αντιπολίτευση σημαίνει ότι κανένα εναλλακτικό μπλοκ δεν πλησιάζει επί του παρόντος την υποστήριξη της ΝΔ.

Ωστόσο, αν η ΝΔ δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τις ψήφους που απαιτούνται για κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα πρέπει να σχηματίσει συνασπισμό με μικρότερα κόμματα ή να αποδεχθεί την επανάληψη των εκλογών.