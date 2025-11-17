Metlen: Σε ισχύ η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών

Η Metlen ανακοινώνει ότι η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της από €11 σε €1, που εγκρίθηκε με ψήφο των μετόχων στις 20 Ιουνίου 2025 (η «Μείωση Κεφαλαίου»), όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο καταχώρισης της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2025, τέθηκε πλέον σε ισχύ.

Αυτό ακολουθεί την επιβεβαίωση της Μείωσης Κεφαλαίου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας στις 11 Νοεμβρίου 2025 και την καταχώριση της δικαστικής απόφασης στον Εμπορικό Μητρώο της Αγγλίας και Ουαλίας στις 13 Νοεμβρίου 2025, η οποία έγινε διαθέσιμη στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Στο πλαίσιο της Μείωσης Κεφαλαίου, οι παλαιές ανακτήσιμες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι μη ψήφουσες μετοχές συνδρομητών, που εκδόθηκαν κατά την ίδρυση της Εταιρείας και ενόψει της ανταλλαγής μετοχών (share-for-share exchange offer) που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο 2025, έχουν επίσης ακυρωθεί.

Η Μείωση Κεφαλαίου δημιουργεί πρόσθετα διανεμήσιμα αποθεματικά ύψους €1.430.229.800, παρέχοντας στην Εταιρεία περισσότερη ευελιξία για την απόδοση στους μετόχους τα επόμενα χρόνια, είτε υπό μορφή μερισμάτων είτε μέσω επαναγοράς μετοχών.

Μετά τη Μείωση Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €143.022.980 και διαιρείται σε 143.022.980 κοινές μετοχές, η καθεμία με ονομαστική αξία €1.

Η Βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority), το Χρηματιστήριο του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αθηνών έχουν ενημερωθεί για την ενεργοποίηση της Μείωσης Κεφαλαίου.