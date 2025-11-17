#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά θράκης: Από 23 Ιανουαρίου η καταβολή μικτού προμερίσματος €0,0685/μετοχή

Στις 19 Ιανουαρίου η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025.

Πλαστικά θράκης: Από 23 Ιανουαρίου η καταβολή μικτού προμερίσματος €0,0685/μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 18:56

Η «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 12ης Νοεμβρίου 2025, αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος εκ των κερδών της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2025 συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).

Το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με το ακριβές τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Το ως άνω ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 , 61, 62 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019).

Η διανομή (καταβολή) του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 πραγματοποιείται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής ανακοινώσεως περί της δημοσίευσης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025 (Α’ εξάμηνο τρέχουσας χρήσεως 2025).

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 17 Νοεμβρίου 2025, όρισε τις παρακάτω ημερομηνίες:

• Συνολικό ποσό διανεμόμενου προσωρινού μερίσματος: 3.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).

• Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 (cut off date): Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026.

• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 (record date): Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026.

• Ημερομηνία έναρξης καταβολής (πληρωμής) προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025: Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Helleniq Energy: Από 26 Ιανουαρίου η καταβολή του προσωρινού μερίσματος

ΟΤΕ: Στις 22 Δεκεμβρίου η αποκοπή για το έκτακτο μέρισμα 0,1 ευρώ

Π. Νικολάου: Γενναίο μέρισμα από Τρ. Κύπρου, δεν αποκλείονται εξαγορές

Alpha Trust- Ανδρομέδα: Από 7 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι 29.809 νέες μετοχές

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο