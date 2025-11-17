Euronext: Στο 66% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για το ΧΑ

Ολοκληρώθηκε η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ με τις πληροφορίες να λένε πως έχει ξεπεράσει το νέο χαμηλότερο όριο αποδοχής που είχε βάλει η εταιρεία, ήτοι το 50%+1 μετοχή. Όπως έγραψε το Euro2day.gr η δημόσια πρόταση φέρεται να συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 55% - 65%, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ποσοστό της τάξης του 66%.

Μένει να φανεί αν θα δικαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι «η επιτυχής δημόσια πρόταση της Euronext σε ΕΧΑΕ, μπορεί να φέρει ταχύτερη ένταξη της εγχώριας αγοράς στις αναπτυγμένες, από τον MSCI. Προσοχή, ταχύτερη, όχι άμεση. Για τις μετοχές μεσαίας - μικρής κεφαλαιοποίησης, φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον, όπως το μέγεθος, η απουσία δομών επαρκούς εταιρικής διακυβέρνησης και η χαμηλή εμπορευσιμότητα».

Οι φορείς της αγοράς (χρηματιστηριακές εταιρείες, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ) από τη μια πλευρά παραδέχονται ότι κάποια στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο θα έπρεπε να ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο σχήμα, όπως επίσης και ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαν να διεκδικήσουν και νέες εργασίες, από την άλλη πλευρά όμως υποστηρίζουν πως υπάρχουν πολλά επιμέρους ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Συμπληρώνουν μάλιστα πως από τη 18η Νοεμβρίου και μετά θα πρέπει να ακολουθήσει σειρά συζητήσεων με τα στελέχη της Euronext, προκειμένου να σκιαγραφηθεί το νέο περιβάλλον που θα προκύψει και έτσι κάθε χρηματιστηριακή εταιρεία να αποφασίσει για την γκάμα των υπηρεσιών που θα προσφέρει, δηλαδή το ποιες υπηρεσίες θα αναλάβει και από ποιες ενδεχομένως θα αποχωρήσει.

Πολλοί από τους Έλληνες επενδυτές θεωρούν ότι το προσφερόμενο αντίτιμο (ανταλλαγή μετοχών) θα έπρεπε να ήταν υψηλότερο, ενώ εκτιμάται πως θα υπάρξουν μέτοχοι οι οποίοι θα συναινέσουν στη δημόσια πρόταση, όχι επειδή απαραίτητα τη θεωρούν συμφέρουσα, αλλά γιατί φοβούνται ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν χειρότερα γι’ αυτούς από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, κύκλοι προσκείμενοι στη Euronext έχουν προειδοποιήσει για πιθανές επιπτώσεις από το περιορισμένο free float, για αύξηση των επενδύσεων στην EXAE με παράλληλη μείωση του μερίσματος και γενικότερα για μια σειρά προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν όσοι δεν σπεύσουν να συναινέσουν στη δημόσια πρόταση.