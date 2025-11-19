Jefferies: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για Πειραιώς λόγω Εθνικής Ασφαλιστικής

Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στις προβλέψεις οδηγεί σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για την Πειραιώς, με αύξηση 5%-6% στα καθαρά κέρδη για τη διετία 2026-2027. Η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα 8,60 ευρώ, με τη σύσταση «αγορά» να διατηρείται από την Jefferies και τον Αλέξανδρο Δημητρίου.

Η τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή δυναμική. Το RoaTBV εκτιμάται πλέον κοντά στο 15% (από 14,6% στο 9μηνο), ενώ ο στόχος πιστωτικής επέκτασης για το 2025 αυξάνεται στα 3,5 δισ. ευρώ από 3 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται στο δ’ τρίμηνο.

Για το 2026 και το 2027 προβλέπεται ενίσχυση κερδών προ φόρων κατά 65 εκατ. ευρώ και 90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με μεγαλύτερα οφέλη μετά το 2028, κυρίως μέσω της δραστηριότητας bancassurance.

Στο κεφαλαιακό μέτωπο, ο CET1 εκτιμάται γύρω στο 13% στο τέλος του 2025, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση 150 μ.β. από τη συναλλαγή. Πρόσθετη ενίσχυση 20-40 μ.β. μπορεί να προκύψει από συναλλαγές SRT, ενώ άλλες 20 μ.β. αναμένονται από πωλήσεις NPEs εντός του 2026. Το Danish Compromise θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον 50 μ.β.

Η πιστωτική επέκταση ενισχύεται τόσο από εταιρικά όσο και από στεγαστικά δάνεια, με τα τελευταία να καταγράφουν θετικούς ρυθμούς στο γ’ τρίμηνο. Το οργανικό CoR διαμορφώθηκε στις 49 μ.β., υποστηριζόμενο από μείωση χρεώσεων servicing.