ΟΤΕ: Στα 20 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ

Ως μία από τις πιο ανθεκτικές εισηγμένες τη χαρακτηρίζει η χρηματιστηριακή. Οι εκτιμήσεις για τζίρο, EBITDA και καθαρό αποτέλεσμα για φέτος και το 2026.

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 11:42

Από τα 18 στα 20 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο του ΟΤΕ η Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή, θεωρώντας την εισηγμένη ως μία από τις πιο ανθεκτικές περισσότερο στρατηγικά τοποθετημένες εταιρείες στην ελληνική αγορά. Έχει αποδειχτεί εδώ και πολλά χρόνια ότι προσαρμόζεται στις τεχνολογικές και λοιπές εξελίξεις, ενώ η πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στη βασική του αγορά, στην οποία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της γνωστής ΑΧΕΠΕΥ, ο ΟTΕ θα σημειώσει:

  • Κύκλο εργασιών 3.661,9 εκατ. ευρώ φέτος και 3.759 εκατ. το 2026.
  • Αύξηση του EBITDA από τα 1.395,3 εκατ. φέτος, στα 1.432,9 εκατ. το επόμενο έτος.
  • Άνοδο του καθαρού αποτελέσματος από τα 708,8 εκατ. το 2025 στα 736,9 εκατ. ευρώ το 2026.

