Metlen: Προσφορές πάνω από 2 δισ. για το ομόλογο, σηκώνει 600 εκατ.

Υπερκάλυψη που φτάνει τις τέσσερις φορές καταγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιβλίο προσφορών που έχει ανοίξει η εισηγμένη, καθώς συγκεντρώθηκαν πάνω από 2 δισ. ευρώ. Η υψηλή ζήτηση μάλιστα οδηγεί σε σημαντική αποκλιμάκωση του επιτοκίου. Η αρχική καθοδήγηση ήταν στο 4,25% αλλά η έκδοση κλείνει με επιτόκιο 3,875%.

Μάλιστα η Metlen θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, αντί για 500 εκατ. που ήταν η αρχική πρόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έδωσε mandate σε τέσσερις οίκους για μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Τα ομόλογα έχουν την εγγύηση της Μetlen ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τρεχόντων ομολόγων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.

Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η Metlen Energy & Metals PLC (Ticker: MTLN:LN και MTLN:ATH) και Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε., μία κορυφαία παγκόσμια βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με αξιολόγηση BB+ (Stable) / BB+ (Stable) (S/F), ανακοινώνουν τη επιτυχή τιμολόγηση, στις 19 Νοεμβρίου 2025, της προσφοράς της Εταιρείας (η «Προσφορά») ύψους €600,0 εκατ. συνολικής ονομαστικής αξίας senior ομολογιών με επιτόκιο 3,875%, λήξεως το 2031 (οι «Ομολογίες»), σε τιμή έκδοσης 100%. Οι Ομολογίες θα έχουν senior εγγύηση από τη Metlen Energy & Metals PLC. Η Προσφορά των €600,0 εκατ. αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €100,0 εκατ. σε σχέση με την αρχικά προτεινόμενη Προσφορά των €500,0 εκατ., η οποία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025.

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τις Ομολογίες για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν σε μορφή Regulation S. Η εκκαθάριση (settlement) των Ομολογιών έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.

Οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές, και οι Alpha Bank S.A., BofA Securities Europe SA, Barclays Bank Ireland PLC, Eurobank S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, National Bank of Greece S.A., Optima bank S.A., PIRAEUS BANK S.A. και Société Générale ενεργούν ως Κοινοί Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.