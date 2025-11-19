#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Y/KNOT: Από 21/11 η αλλαγή επωνυμίας στο χρηματιστήριο

Αλλάζει ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής, από τον υφιστάμενο ΚΥΡΙΟ θα μεταβληθεί στον νέο ΥKNOT.

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 17:50

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 04/11/2025 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «Υ/KNOT INVEST A.E.» με διακριτικό τίτλο «Y/KNOT A.E.»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 5633733/12.11.2025 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας, ορίζεται ότι από τις 21/11/2025, η επωνυμία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Υ/KNOT INVEST A.E.» με διακριτικό τίτλο «Y/KNOT A.E.». Ταυτόχρονα θα αλλάξει και ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της Εταιρείας, ο οποίος από τον υφιστάμενο ΚΥΡΙΟ θα μεταβληθεί στον νέο ΥKNOT.

