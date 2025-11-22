Euronext-ΕΧΑΕ: Το deal και τα ανοιχτά μέτωπα της αγοράς

Μετά την επιτυχή έκβαση της δημόσιας πρότασης της Euronext στην ΕΧΑΕ, οι παράγοντες της εγχώριας αγοράς περιμένουν από το νέο βασικό μέτοχο της εισηγμένης εταιρείας να συζητήσει με τους φορείς της επενδυτικής κοινότητας και να «ανοίξει τα χαρτιά» του σχετικά με την πολιτική που θα ακολουθήσει σε μια σειρά από μέτωπα.

Η όλη διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί, καθώς πολλά πράγματα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εκκρεμότητα. Γνώστες της κατάστασης εκτιμούν ότι η κοινή πλατφόρμα δεν θα γίνει πράξη πριν την έλευση του 2027, καθώς μεταξύ πολλών άλλων απαιτούνται αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία, νέα προγράμματα λογισμικού, μεταβολές στη δομή της Εποπτείας (νέος ρόλος για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πιθανόν υπό την σκέπη του ευρωπαϊκού φορέα) και φυσικά μια πολύ καλή λειτουργική διαδικασία σε όλα τα μέτωπα.

Επιπλέον, κύκλοι προσκείμενοι στην ΕΧΑΕ δηλώνουν άγνοια για το περιεχόμενο του νέου κανονισμού που θα προκύψει στο ΧΑ, όταν ο ήδη υπάρχον δεν έχει προλάβει ακόμη να κάνει τα πρώτα του βήματα.

«Αμφιβάλλω έντονα για το κατά πόσο ο κανονισμός του ΧΑ εντάσσεται αυτή τη στιγμή στις προτεραιότητες της Euronext. Δεν γνωρίζουμε ούτε τις προθέσεις, αλλά ούτε και το timing της Euronext. Περιμένουμε και εμείς να ενημερωθούμε. Πιθανόν σε μία ή δύο εβδομάδες θα έχουμε να πούμε περισσότερα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ουσία είναι ότι με βάση τον τρέχοντα κανονισμό του ΧΑ, διψήφιος αριθμός εισηγμένων εταιρειών καλείται να διευρύνει το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς του (μεταξύ αυτών και θυγατρικές συστημικών τραπεζών) έως το τέλος του 2025 (δηλαδή σε περίπου σαράντα ημέρες από σήμερα) και μέχρι σήμερα δεν έχει πράξει το παραμικρό! Τί θα ισχύσει άραγε για όσες εισηγμένες δεν προσαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2026;

Μια δεύτερη σοβαρή εκκρεμότητα αφορά το πώς θα χειριστεί η Euronext το θέμα των μετόχων που για διάφορους λόγους δεν αποδέχτηκαν τη δημόσια πρόταση. Η τιμή της μετοχής της EΧΑΕ έχει υποχωρήσει κάτω από τα έξι ευρώ που διαπραγματευόταν κατά την ημέρα που είχε ανακοινωθεί η πρόθεση επικείμενης δημόσιας πρότασης και το μόνο βέβαιο είναι η πρόθεση της Euronext να επιδεινώσει δραστικά τη μερισματική πολιτική της EΧΑΕ, προκειμένου να επενδύσει στην τεχνολογία.

Θα ακολουθήσει και άλλη δημόσια πρόταση; Θα συγκληθεί γενική συνέλευση με θέμα την απορρόφηση της EΧΑΕ από την Euronext; (υπάρχει άνετη πλειοψηφία προς τούτο με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο). Και αν γίνει κάτι από τα δύο προαναφερθέντα, θα γίνει με τους ίδιους όρους ανταλλαγής (είκοσι προς ένα) ή με διαφορετικούς;

Μεταξύ πολλών άλλων ερωτημάτων συγκαταλέγεται και το αν και πώς θα επηρεαστεί η σχέση μεταξύ του ΧΑ και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του οποίου η πλατφόρμα είναι σήμερα συνδεδεμένη με αυτή της EΧΑΕ. Με δεδομένη την -εδώ και πολλά χρόνια- πρόθεση του ΧΑΚ να πουληθεί σε κάποια ισχυρή κεφαλαιαγορά του εξωτερικού, μήπως η σύμπραξη Euronext-EΧΑΕ επιταχύνει τις εξελίξεις; (στις 3 Δεκεμβρίου διεξάγεται στην Αθήνα road show κυπριακών εισηγμένων εταιρειών).

Πάντως, μεταξύ ορισμένων στελεχών της EΧΑΕ φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι το timing του deal δεν ήταν το καλύτερο δυνατό για την ελληνική πλευρά και πως ευνοϊκότερη χρονική στιγμή θα ήταν το 2028, όταν το ΧΑ θα είχε ενταχθεί στην πράξη στα αναπτυγμένα χρηματιστήρια και η οικονομία μας θα είχε βελτιωθεί περαιτέρω.

«Ίσως θα ήταν καλύτερα για τους μετόχους η δημόσια πρόταση να ερχόταν το 2028, ωστόσο αυτό είναι κάτι που έρχεται όταν το αποφασίζει ο προτείνων» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.