ΔΕΗ: Πέντε οίκοι δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στο νέο business plan

Ένα από τα ισχυρότερα consensus των τελευταίων ετών σχηματίζεται γύρω από τη ΔΕΗ, καθώς Citi, JP Morgan, AXIA, Euroxx και Optima Bank ευθυγραμμίζονται στο ότι το νέο στρατηγικό πλάνο 2026-2028 μεταμορφώνει την εταιρεία σε έναν περιφερειακό ενεργειακό και ψηφιακό όμιλο.

Οι πέντε οίκοι διατηρούν θετικές συστάσεις, με την AXIA στην κορυφή στα 22,50 ευρώ, την Optima και την Euroxx στα 19,70 ευρώ, τη Citi στα 19 ευρώ και τη JP Morgan στα 18,50 ευρώ.

Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ έως το 2028, με το 93% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση. Η ΔEH επιταχύνει την πράσινη μετάβαση, ανεβάζοντας τον στόχο για τις ΑΠΕ στα 12,7 GW, με το 60% των νέων έργων να βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή ή σε RTB στάδιο. Παράλληλα, προχωρά στην πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026, ενώ ανανεώνει το χαρτοφυλάκιο ευέλικτης παραγωγής με 1,5 GW σε υδροηλεκτρικά, μπαταρίες και νέες μονάδες φυσικού αερίου.

Οι οίκοι συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης κερδοφορίας προέρχεται από το δίδυμο ΑΠΕ–απολιγνιτοποίηση, με την J.P. Morgan να υπογραμμίζει ότι οι στόχοι EBITDA είναι +6% πάνω από το consensus. Η εταιρεία στοχεύει EBITDA 2,9 δισ. ευρώ το 2028, από 2 δισ. το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να φτάσουν τα 900 εκατ. ευρώ. Η Optima τονίζει ότι το CAGR των καθαρών κερδών αγγίζει το 29% στην τετραετία.

Σύμφωνα με τη Citi, η οποία δημοσίευσε άμεσα το πρώτο της σχόλιο, το πλάνο δεν έκρυβε ιδιαίτερες εκπλήξεις ως προς τα λειτουργικά και επενδυτικά μεγέθη, αλλά προσέφερε ένα ουσιαστικό θετικό: το μέρισμα του 2028, που διαμορφώνεται πολύ ψηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς. Ο οίκος διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή και τιμή στόχο τα 19 ευρώ, θεωρώντας ότι το νέο σχέδιο ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα γύρω από τη μετοχή.

Η διοίκηση της ΔEH έθεσε ως βασικό άξονα για την επόμενη τριετία την εκθετική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο τα 12,7 GW το 2028. Η Citi σημειώνει ότι ο αριθμός αυτός είναι ουσιαστικά ευθυγραμμισμένος με τις δικές της εκτιμήσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη συνέπεια του ομίλου απέναντι στην ενεργειακή μετάβαση και την ηλεκτροπαραγωγή χαμηλών εκπομπών.

Τα δίκτυα παραμένουν ένας από τους πιο σταθερούς πυλώνες ανάπτυξης. Η RAB αυξάνεται σε 6,5 δισ. ευρώ, με WACC γύρω στο 6,8%-7%, δημιουργώντας πρόσθετη προβλεψιμότητα. Σημαντικό ρόλο αποκτούν και οι τηλεπικοινωνίες, με την ανάπτυξη του FTTH στα 3,8 εκατ. νοικοκυριά έως το 2028 και προβλεπόμενα EBITDA άνω των 100 εκατ. μετά το 2030.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η επιλογή των data centers. Παρότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση, η ΔEH διατηρεί ισχυρή optionality για έργα 300 MW και 1 GW, με τις συζητήσεις με hyperscalers να συνεχίζονται. Οι οίκοι συμφωνούν ότι το upside είναι σημαντικό, αλλά ακόμη δεν αποτυπώνεται στα βασικά τους μοντέλα.

Παρά τον όγκο των επενδύσεων, η εταιρεία διατηρεί τον δείκτη Net Debt/EBITDA κάτω από 3,5 φορές, με το 70% του capex να χρηματοδοτείται από ταμειακές ροές. Η μερισματική πολιτική αναβαθμίζεται δυναμικά: από 0,40 ευρώ φέτος σε 1,20 ευρώ το 2028, με την Optima να επισημαίνει απόδοση 7,1%.

Το συνολικό αφήγημα είναι πλέον καθαρό, με τη ΔEH να περνά σε φάση επιθετικής, αλλά πλήρως χρηματοδοτούμενης ανάπτυξης, με ορατότητα κερδών, ισχυρή διαφοροποίηση και ρόλο-κλειδί στην ενεργειακή μετάβαση της ΝΑ Ευρώπης.