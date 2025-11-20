UBS: Πού να τοποθετήσετε τα λεφτά σας το 2026

Στην έκθεση Year Ahead 2025-2026, η Διεύθυνση Επενδύσεων της UBS Global Wealth Management σκιαγραφεί όσα ενδέχεται να περιμένουν οι επενδυτές κατά τη νέα χρονιά, πού να στραφούν για ανάπτυξη και έσοδα, καθώς και γιατί είναι σημαντική η διαφοροποίηση για τη δημιουργία ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου.

Η καινοτομία που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη [ΑΙ] έχει ήδη ενισχύσει την ανοδική πορεία των αγορών κατά το 2025 -μόνο ο τομέας της πληροφορικής αντιπροσωπεύει πλέον το 28% του δείκτη MSCI AC World. Οι ισχυρές τάσεις στις κεφαλαιουχικές δαπάνες και η επιτάχυνση της υιοθέτησής τους είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη των μετοχών που συνδέονται με την ΤΝ.

Επιπλέον, το οικονομικό σκηνικό το 2026 αναμένεται να στηρίξει τις μετοχές σε ευρύτερο επίπεδο, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη αναμένεται σε 1,7%, υποστηριζόμενη από ευνοϊκότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και προσαρμοστικές δημοσιονομικές πολιτικές. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης προβλέπεται να αυξηθεί σε 1,1%, ενώ η οικονομική ανάπτυξη της Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να φτάσει το 5%.

Οι βασικές επενδυτικές απόψεις

Έχοντας κατά νου αυτές τις εξελίξεις, η έκθεση επισημαίνει τις ακόλουθες βασικές επενδυτικές απόψεις για το επόμενο έτος:

Επενδύσεις σε μετασχηματιστική καινοτομία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η τεχνολογία αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των παγκόσμιων αγορών μετοχών και αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω κέρδη το 2026. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους φούσκας, συνιστάται η κατανομή έως και 30% ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών σε διαρθρωτικές τάσεις, όπως η ΤΝ, η μακροβιότητα, καθώς και η ισχύς και οι πόροι.

Ο Mark Haefele, διευθυντής επενδύσεων της UBS GWM, τονίζει: «Καθώς κοιτάμε προς το 2026, το ερώτημα είναι κατά πόσον οι ισχυρές δυνάμεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, της δημοσιονομικής τόνωσης και της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής είναι ικανές να ωθήσουν τις παγκόσμιες αγορές -πέρα από τη σοβαρότητα του χρέους, των δημογραφικών στοιχείων και της απο-παγκοσμιοποίησης- προς μια νέα εποχή ανάπτυξης. Ο δρόμος εν μέσω των διαρθρωτικών αυτών αλλαγών απαιτεί από τους επενδυτές να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, εστιάζοντας σε τομείς και θέματα όπου ρέει κεφάλαιο και λαμβάνει χώρα μετασχηματισμός».

Βασικοί κίνδυνοι και σενάρια

Ενώ οι ειδήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος θα παραμείνουν στο επίκεντρο το 2026, η ιστορία δείχνει ότι ο αντίκτυπός τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι συχνά βραχύβιος. Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επαναφέρουν τις αγορές στην πραγματικότητα το επόμενο έτος, όπως: 1) μια πιθανή απογοήτευση από την πρόοδο ή την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, 2) μια αναζωπύρωση ή επιμονή του πληθωρισμού, 3) μια πιο εδραιωμένη φάση στρατηγικού ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας και 4) η (επαν)εμφάνιση ανησυχιών για το δημόσιο ή το ιδιωτικό χρέος.

Για τη διαχείριση κινδύνων το 2026, οι επενδυτές είναι σε θέση να λάβουν πρακτικά μέτρα τόσο για την προστασία όσο και για την ενίσχυση των χαρτοφυλακίων τους: