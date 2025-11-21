Motor Oil-HelleniQ Energy: Η τεχνική εικόνα και οι νέοι καταλύτες

Η HelleniQ Energy, αν και συνεχίζει να υποαποδίδει σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη από τις αρχές του έτους, έχει «βάλει μπρος» και κινείται με πολύ ισχυρή θετική πορεία τις τελευταίες εβδομάδες με σκοπό να αντιστρέψει την κατάσταση.

Η Motor Oil με ράλι +17% τον τελευταίο μήνα έχει ήδη φτάσει την αγορά και «ετοιμάζει» προσπέραση το επόμενο διάστημα.

Σύμμαχος και των δύο είναι τα πολύ ισχυρά περιθώρια διύλισης τα οποία είναι πιθανό να διατηρηθούν σε όλη τη διετία 2026-2027 αλλά και οι καταλύτες που έχουν προκύψει.

Η Motor Οil σημειώνει κέρδη 39% από τις αρχές του έτους, ενώ η HelleniQ Energy, από την πλευρά της, άνοδο 10% περίπου για το ίδιο διάστημα, όταν ο Γενικός Δείκτης κερδίζει 40%. Σε περίοδο 52 εβδομάδων, τα κέρδη που σημειώνουν οι μετοχές των δύο ομίλων είναι της τάξεως του 49% για τη ΜΟΗ, όσο και η αγορά, ενώ για τα ΕΛΠΕ +25%.

Σε όρους κεφαλαιοποίησης, οι δύο εταιρείες συνεχίζουν εκτός πρώτης δωδεκάδας. Η Motοr Oil εμφανίζεται με συνολική αξία 3,2 δισ. ευρώ και η HelleniQ Energy 600 εκατ. λιγότερα, στα 2,6 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές, το τελευταίο διάστημα εστιάζουν στο γεγονός ότι τα περιθώρια διύλισης, μετά από μία ομαλοποίηση το προηγούμενο διάστημα, κινούνται εκ νέου σε πολύ πιο αυξημένα επίπεδα και επισημαίνουν ότι μπορεί να αποτελέσουν τον καταλύτη για θετικές εκπλήξεις στο ταμπλό του ΧΑ.

Οι αποτιμήσεις και η τεχνική εικόνα

Η Motor Οil τελεί υπό διαπραγμάτευση σε περίπου 5,1 φορές σε όρους δείκτη EV/EBITDA για το 2025 και 5,9 φορές για το 2026. Σε όρους Ρ/Ε είναι διαπραγματεύσιμη στις 5,8 φορές φέτος και στις 7,5 φορές για το 2026. Η μερισματική της απόδοση για τα δύο έτη εκτιμάται σε 5,5% και 5,2%.

Η HelleniQ Energy διαπραγματεύεται σε 7 φορές σε όρους δείκτη Ρ/Ε το 2025 και 9,9 φορές το επόμενο έτος. Από πλευράς αποτίμησης σε όρους κερδοφορίας, δείκτη EV/EBITDA, η μετοχή της είναι διαπραγματεύσιμη στις 5,9 φορές φέτος και στις 6,3 φορές το 2026. Η μερισματική της απόδοση προβλέπεται για τα δύο έτη σε 5,2% και 5%.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο τεχνικό διάγραμμα, η Motοr Oil βρίσκεται σε μετάβαση από μια πιο ουδέτερη τάση σε ξεκάθαρα θετική, έχοντας ξεπεράσει τον απλό αλλά και τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 20 και 55 εβδομάδων (ΕΚΜΟ 20 & 55 εβδομάδων).

Σε όλη την ουδέτερη κίνηση, τα επίπεδα των 23,70 ευρώ περίπου ήταν το σημείο αναφοράς. Η σημαντική πρώην αντίσταση στη διπλή κορυφή των 22,70-23 ευρώ, αποτελεί και επίπεδο Fibonacci, είναι πλέον η στήριξη. Πάνω από εκεί «ανοίγει» ο δρόμος για τα 26 ευρώ και τα υψηλά των 29/30 ευρώ.

Το διάγραμμα της Motor Oil

Για την περίπτωση της HelleniQ Energy, σύμφωνα με το ημερήσιο τεχνικό διάγραμμα, η μετοχή είναι πιο πίσω στο ανοδικό τέμπο από τη Motor Oil και μόλις που φαίνεται να έχει εισέλθει σε ανοδικό momentum και έχει μια σειρά από σημαντικές ζώνες αντίστασης μπροστά της.

Η μετοχή βρίσκεται στην περιοχή που τα «έβρισκε δύσκολα» στα πέριξ των 8,25/8,50 ευρώ στην ανοδική της προσπάθεια. Η επόμενη μεσοπρόθεσμη καθοδική στήριξη είναι στα 7,50 - 7,80 ευρώ, που αποτελεί το 61,8% Fibonacci επίπεδο από το ιστορικό υψηλό της μετοχής στα 13,76 ευρώ, μέχρι το ιστορικό χαμηλό των 2,74 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2016.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο εκθετικός κινητός μέσος όρος των 200 ημερών στα 7,95 ευρώ λειτουργεί ως stop στην προσπάθεια ανοδικής πορείας.

Το διάγραμμα της Helleniq Energy

* Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.