Jefferies: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για Alpha, «όπλο» η κερδοφορία

Η Jefferies προχωρά σε νέα επικαιροποίηση της ανάλυσής της για την Alpha Bank, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 4,15 ευρώ από 4,10 ευρώ και επαναβεβαιώνοντας τη σύσταση «αγορά». Η τράπεζα, σύμφωνα με την έκθεση του Αλέξανδρου Δημητρίου, εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα πιο σταθερά και προβλέψιμα μονοπάτια αύξησης κερδών στον κλάδο.

Η Jefferies προχωρά σε ήπιες αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών της, διατηρώντας ωστόσο το ανοδικό αφήγημα. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώνονται τώρα σε 0,39 ευρώ για το 2025, 0,45 ευρώ για το 2026 και 0,52 ευρώ για το 2027, επιβεβαιώνοντας έναν ρυθμό αύξησης άνω του 10% στη διάρκεια της τριετίας. Παρά τη μικρή μείωση στην πρόβλεψη του 2025, η συνολική εικόνα παραμένει στιβαρή, με τη διοίκηση της τράπεζας να συνεχίζει να υλοποιεί ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης των επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Ένας βασικός άξονας της νέας έκθεσης αφορά τη μετατόπιση του μοντέλου ανάπτυξης της Alpha πέρα από τον στενό πυρήνα του επιτοκιακού εισοδήματος. Η επέκταση σε εταιρικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας -με την εξαγορά της AXIA Ventures- και η ενίσχυση της δραστηριότητας στη διαχείριση κεφαλαίων δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο προφίλ εσόδων. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2022, με σαφή στροφή σε προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου, κάτι που ενισχύει την ανθεκτικότητα των προμηθειών.

Ταυτόχρονα, η Alpha εμφανίζει διαφοροποιημένη πορεία σε σχέση με τον κλάδο στο καθαρό επιτοκιακό εισόδημα. Η Jefferies υπογραμμίζει ότι η τράπεζα έχει ήδη καταγράψει δύο συνεχόμενα τρίμηνα ανόδου, αξιοποιώντας τόσο τη σταδιακή αναπροσαρμογή των δανειακών αποδόσεων όσο και την αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης. Η πλήρης προσαρμογή των προθεσμιακών καταθέσεων θα συνεχίσει να ενισχύει τα μεγέθη έως και το 2026.

Σε επίπεδο κεφαλαίων, η εικόνα είναι ακόμη πιο ενισχυμένη. Μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών AXIA Ventures και Astrobank, η Jefferies εκτιμά ότι ο δείκτης CET1 θα διαμορφωθεί στο 15,5% στο τέλος του 2025, φθάνοντας άνω του 16% το 2027. Το πλεόνασμα του περίπου 1,2 δισ. ευρώ, σχεδόν 15% της επί του παρόντος κεφαλαιοποίησης, προσφέρει σημαντική ευελιξία με αύξηση του payout ratio από το 2026, δυνατότητες για επιλεκτικές εξαγορές και ενίσχυση των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με την Jefferies, η Alpha Βank συνδυάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, σταθερούς ισολογισμούς και πλεονάζον κεφάλαιο που ενισχύει την επενδυτική της ελκυστικότητα. Η νέα τιμή-στόχος στα 4,15 ευρώ επιβεβαιώνει ότι το ανοδικό δυναμικό παραμένει ισχυρό και δικαιολογεί τη συνέχιση της σύστασης «αγορά».