Φορείς κεφαλαιαγοράς: Επιστολή σε Θεοδωρικάκο για τους «Οργανισμούς Δημοσίου Ενδιαφέροντος»

Κοινή επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο απέστειλαν σήμερα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγοράς (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΣΜΕΧΑ, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών) ζητώντας την εξαίρεση των επενδυτικών εταιρειών (ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) από τον ορισμό τους ως «Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος».

Το όλο θέμα είχε προκύψει από το νόμο 5164 του 2024 που αφορούσε την προσαρμογή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη βιωσιμότητα, όταν από «υπερβάλλοντα ζήλο» θεωρήθηκαν οι προαναφερθείσες κατηγορίες εταιρειών ως «Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος» πράγμα που αν ισχύσει στην πράξη τότε θα εκτιναχθούν οι γραφειακές τους διαδικασίες και τα λειτουργικά τους έξοδα. Και όλα αυτά σε μια περίοδο όπου πανευρωπαϊκό ζητούμενο (βλέπε ένταξη ΧΑ στο Euronext) είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών της Γηραιάς Ηπείρου.

Μετά την ψήφιση του νόμου το 2024, οι φορείς της αγοράς είχαν επισκεφθεί τον υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα και είχε ακυρώσει την εφαρμογή του για το 2025, πλην όμως τώρα απαιτείται η δια νόμου αποκατάσταση του ζητήματος, προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα μέσα στο 2026.

Στην προαναφερθείσα κοινή επιστολή επισημαίνονται εκ νέου οι άμεσες και σοβαρές λειτουργικές, κανονιστικές και εποπτικές επιπτώσεις που δημιουργεί η τρέχουσα εθνική υπέρβαση του ενωσιακού πλαισίου, καθώς και η ανάγκη άμεσης συμπερίληψης της συμφωνηθείσας νομοτεχνικής ρύθμισης στο νομοσχέδιο.