XA: Στις 26 Νοεμβρίου η εισαγωγή των νέων μετοχών της Performance Technologies

Οι νέες μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, στο πλαίσιο θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 21:37

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 133.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ISIN: GRS505003004), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, στο πλαίσιο θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

