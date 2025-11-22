#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουζνά (Euronext): Σημαντική η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Ελλάδα, η οποία ανήκε στις χώρες που χαρακτηρίζονταν με το υποτιμητικό ακρωνύμιο PIGS και είχαν γίνει στόχος κριτικής, έχει καταφέρει να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, πιο κάτω από αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.

Μπουζνά (Euronext): Σημαντική η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Δημοσιεύθηκε: 22 Νοεμβρίου 2025 - 18:59

Την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα σχολίασε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Στεφάν Μπουζνά στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Όπως επισήμανε ζητούμενο είναι η διασύνδεση των οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές, ενώ τόνισε ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στις παγκόσμιες αγορές να χρηματοδοτούν τις οικονομίες των χωρών.

Αυτός είναι και ο λόγος που καθιστά σπουδαία την ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Euronext, σημείωσε ο κ.Μπουζνά, καθώς όπως συμπλήρωσε η εξαγορά αυτή κινείται στη λογική της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου.

Ο ίδιος είπε ακόμα ότι η Ελλάδα, η οποία ανήκε στις χώρες που χαρακτηρίζονταν με το υποτιμητικό ακρωνύμιο PIGS και είχαν γίνει στόχος κριτικής, έχει καταφέρει να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, πιο κάτω από αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.

Τέλος, χαρακτήρισε εκπληκτικές τις μεταρρυθμίσεις και την τεράστια προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Euronext-ΕΧΑΕ: Το deal και τα ανοιχτά μέτωπα της αγοράς

Euronext: «Ναι» στη Δημόσια Πρόταση για ΕΧΑΕ είπε το 74,25%

Euronext: Σάρωσε η Δημόσια Πρόταση με αποδοχή στο 73%

Euronext: Στο 66% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για το ΧΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο