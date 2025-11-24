#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
CNL Capital: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €620.000

Το ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 18:31

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 21/11/2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στις 24/11/2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003, όπως ισχύουν, στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού €620.000,00, συνολικής διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.

