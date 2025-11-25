Morgan Stanley: Στις κορυφαίες αγορές η Ελλάδα και το 2026

Η Morgan Stanley τοποθετεί την Ελλάδα ανάμεσα στις κορυφαίες αγορές της EEMEA για το 2026, αποδίδοντάς της μία από τις ισχυρότερες βαθμολογίες στο νέο ποσοτικό country scorecard που παρουσιάζει στην ετήσια έκθεση EEMEA Outlook.

Η χώρα εμφανίζεται ως μία από τις πιο σταθερές και προβλέψιμες ιστορίες ανάπτυξης της περιοχής, δίπλα στα ΗΑΕ, στην Ουγγαρία και στην Αίγυπτο. Το σκεπτικό πίσω από τη σύσταση Overweight είναι πολυεπίπεδο: η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται ταχύτερα από την Ευρωζώνη, η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει ανθεκτική και ο επενδυτικός κύκλος που συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει διάρκεια και προβλεψιμότητα. Σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύει η έκθεση είναι ότι οι εκταμιεύσεις και οι απορροφήσεις του RRF δεν κινούνται με τον ίδιο ρυθμό, κάτι που δημιουργεί «δεξαμενή» χρηματοδότησης ακόμη και μετά το 2026.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Morgan Stanley υπέρ της ελληνικής αγοράς είναι το γεγονός ότι, παρά την εντυπωσιακή πορεία των τελευταίων ετών, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να κινούνται με σημαντική έκπτωση έναντι της Ευρώπης. Το implied cost of equity τοποθετείται περίπου 480 μονάδες βάσης πάνω από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, απόκλιση σχεδόν διπλάσια του ιστορικού μέσου όρου. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει πως η αγορά εξακολουθεί να ενσωματώνει ένα premium κινδύνου δυσανάλογο με τη σημερινή μακροοικονομική πραγματικότητα, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω re-rating.

Η Ελλάδα καταγράφει επίσης από τις ισχυρότερες επιδόσεις στην περιοχή ως προς τη δυναμική κερδών. Στο earnings revisions ratio, η χώρα βρίσκεται στην κορυφή, μαζί με τα ΗΑΕ και την Ουγγαρία. Το momentum αυτό αποτυπώνεται και στις επιμέρους εταιρείες: η Eurobank εμφανίζεται με ένα από τα υψηλότερα ERR της EEMEA στο 45%, η Πειραιώς φτάνει το 27%, η HelleniQ Energy 29% και η Metlen το 25%. Η εικόνα αυτή συνοδεύεται από ευρύτερη βελτίωση των εκτιμήσεων σε κλάδους με υψηλή εγχώρια έκθεση, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θετική μακροοικονομική ιστορία.

Ξεχωριστή θέση στην ανάλυση καταλαμβάνει ο τραπεζικός κλάδος. Η Morgan Stanley σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες ωφελούνται από μια σειρά παραγόντων όπως η συμπίεση του κόστους ιδίων κεφαλαίων, η σταθεροποίηση του επιτοκιακού περιβάλλοντος στην Ευρωζώνη και οι διαδοχικές αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για την οργανική κερδοφορία τους. Στο factor screen, οι τράπεζες εμφανίζονται σταθερά σε υψηλές θέσεις, με ισχυρά scores σε momentum και ποιότητα ισολογισμού. Κατά τη Morgan Stanley, αυτό δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα μιας δομικής μεταστροφής του τραπεζικού συστήματος της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Παρά την έντονη άνοδο του 2025, η τεχνική εικόνα της ελληνικής αγοράς χαρακτηρίζεται «ουδέτερη», κάτι που στηρίζει το αφήγημα ότι η αγορά ούτε έχει υπερεκταθεί ούτε βρίσκεται σε υπερτιμημένο σημείο. Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με άλλες μεγάλες αγορές της περιοχής, όπως η Αίγυπτος ή η Νότια Αφρική, που εμφανίζονται υπεραγορασμένες τόσο σε απόλυτους όρους όσο και έναντι της EEMEA.

H Morgan Stanley διατυπώνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα είναι μία από τις υψηλότερης πεποίθησης επιλογές της. Η υπεραπόδοση του ΑΕΠ έναντι της Ευρωζώνης, η ισχυρή κατανάλωση, η σταθερή βελτίωση των δημοσιονομικών και το διατηρήσιμο επενδυτικό κύμα που στηρίζεται σε κοινοτικά κεφάλαια δημιουργούν ένα σκηνικό το οποίο θεωρείται από τα πλέον ελκυστικά στην περιοχή. Επιπλέον, η συμπίεση των αποτιμητικών εκπτώσεων έναντι της Ευρώπης δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ το ισχυρό euro στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ενισχύει περαιτέρω τη θετική εικόνα.

Η συνολική βαθμολογία της Ελλάδας στο country scorecard την τοποθετεί δεύτερη μεταξύ των 12 αγορών που εξετάζονται, πίσω μόνο από την Αίγυπτο. Το backtesting δείχνει ότι οι αγορές που βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής τείνουν να υπεραποδίδουν, στοιχείο που σύμφωνα με τη Morgan Stanley ενισχύει περαιτέρω την επενδυτική της θέση.

Συνολικά, το μήνυμα του report είναι σαφές: η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο σταθερές και ποιοτικές επενδυτικές ιστορίες της περιοχής για το 2026, συνδυάζοντας θεμελιώδη ανθεκτικότητα, υψηλή ορατότητα κερδών και ελκυστικές αποτιμήσεις. Για τη Morgan Stanley, πρόκειται για μια αγορά με ισχυρά περιθώρια συνέχισης της υπεραπόδοσης, παρά την ήδη θετική πορεία του 2025.