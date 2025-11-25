Τιμή-στόχο τα 3,7 ευρώ δίνει για τη Μοτοδυναμική η Eurobank Equities

Μετά την ισχυρή επίδοση εννεαμήνου, που προσφέρει καλή ορατότητα για τις τάσεις ολόκληρου του έτους, έχουμε προσαρμόσει τις προβλέψεις μας, αυξάνοντας μετριοπαθώς τις εκτιμήσεις για έσοδα, αλλά μειώνοντας τις προσδοκίες για κερδοφορία, γράφει η Eurobank Equities σε ανάλυσή της για τη Μοτοδυναμική, στην οποία δίνει σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα 3,7 ευρώ από 3,5 ευρώ προηγουμένως.

Για το 2025, πλέον αναμένουμε έσοδα ύψους €214,8 εκατ. (+9,6% σε ετήσια βάση), με αύξηση €5–15 εκατ. για την περίοδο 2025–27, κυρίως λόγω της κλιμάκωσης των δραστηριοτήτων Toyota και NIO σε μια αγορά που διαφορετικά ομαλοποιείται, γράφει.

Στην πλευρά των κερδών, προβλέπουμε EBIT €16,4 εκατ. για το 2025, ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περίπου €1,2 εκατ. κάτω από την προηγούμενη εκτίμησή μας, καθώς η λιγότερο ευνοϊκή σύνθεση προϊόντων, οι χαμηλότερες πωλήσεις στόλου και τα έκτακτα κόστη εκκίνησης της NIO επηρεάζουν τα περιθώρια.

Καθώς αυτοί οι παράγοντες επεκτείνονται και στην περίοδο 2026–27, έχουμε αναθεωρήσει τις προβλέψεις EBIT κατά περίπου €1,5 εκατ. Παρ’ όλα αυτά, οι εκτιμήσεις μας για EBIT υποδηλώνουν ακόμη περίπου 10% ετήσια αύξηση για την περίοδο 2026–27, με τα περιθώρια να διευρύνονται σταδιακά από 7,6% το 2025 σε περίπου 8,0% έως το 2027.

Έχουμε επίσης υιοθετήσει μια πιο μετρημένη επενδυτική προσέγγιση για τον στόλο της SIXT, σε συμφωνία με την εστίαση της διοίκησης στην ενοποίηση των υφιστάμενων σημείων. Αυτό οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερες μεσοπρόθεσμες επενδύσεις σε στόλο σε σχέση με τις προηγούμενες υποθέσεις μας, αντισταθμίζοντας τη μικρή υποβάθμιση των κερδών στο πλαίσιο της αποτίμησής μας.

Η τιμή της μετοχής της Μοτοδυναμικής έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη από την αρχή του έτους, συνεχίζοντας να υστερεί έναντι διεθνών ομολόγων, οι οποίες έχουν επανατιμολογηθεί τους τελευταίους μήνες.

Με EV/EBITDA περίπου 4,1x για το 2026 έναντι μέσου όρου ομοειδών εταιρειών 4,4x–4,7x, η τρέχουσα αποτίμηση εξακολουθεί να κλίνει προς την ανοδική πλευρά. Ο νέος μας στόχος τιμής €3,70 ανά μετοχή (βασισμένος σε DCF με WACC 10,2%) τοποθετεί τη μετοχή στο 5,0x EV/EBITDA για το 2026, ουσιαστικά ευθυγραμμισμένη με τον μέσο όρο των ομοειδών εταιρειών. Το ανοδικό περιθώριο εδράζεται στην κλιμάκωση Toyota, NIO και FLIZZR, σε συνδυασμό με δομικά χαμηλότερο προφίλ κεφαλαιουχικών δαπανών.