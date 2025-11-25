#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΕΔ: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος παρουσιάσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια για το 2025

Η τελευταία εκδήλωση έγινε την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΣΕΔ: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος παρουσιάσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια για το 2025

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 16:43

Με μία εντυπωσιακή εκδήλωση, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των παρουσιάσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια για το 2025.

Η εκδήλωση έγινε την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, σε συνεργασία με τους καθηγητές Απόστολο Κατσαφάδο & Μαρίνα Ψιλούτσικου, αλλά και με τη συμμετοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε., με τίτλο: “Σύγχρονη Επενδυτική Παιδεία”.

Οι παρουσίαση περιελάμβανε τα εξής θέματα:

1. Σύντομη παρουσίαση του ΣΕΔ

2. Παρουσίαση του Προγράμματος Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης,

και της Συστηματικής Παρακολούθησης των Γεν. Συνελεύσεων των Εισηγμένων Εταιρειών.

3. Παρουσίαση της Γραμματείας & των Ομάδων Εργασίας του Συνδέσμου

4. Παρουσίαση του 23ου Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου,

το οποίο θα γίνει σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση: Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου 2025

Ξενοδοχείο, ELECTRA PALLACE Athens

Β’ Φάση: Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ξενοδοχείο, ELECTRA PALLACE Thessaloniki

Γ’ Φάση: Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Ξενοδοχείο, MY WAY Πάτρα

Ομιλητές ήταν ο: Μπάμπης Εγγλέζος, Πρόεδρος ΣΕΔ, ο Νίκος Οικονομόπουλος, Αντιπρόεδρος, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η κα Ελευθερία Αποστολίδου, Διευθύντρια Μελετών, η οποία μίλησε για τη Σύγχρονη Εποπτεία και τις δράσεις Χρηματοοικονομικής Παιδείας της Επιτροπής και από τον ΟΠΑΠ, τα στελέχη του: Σάββας Ηλιόπουλος & Χρήστος Πλατιάς, οι οποίοι μίλησαν για τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

Ομάδα υποστήριξης από τη γραμματεία του ΣΕΔ ήταν οι, Αθηνά Αιγινίτη, Δώρα Δημοπούλου, Μαρία Καζάκου, Νίκος Μώτος, Σίμος Σταμπολίδης & Νίκος Χοντζέας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρουσιάσεις των δράσεων του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου σε πανεπιστήμια

Λαζαράκου: Σημαντικές εξελίξεις στην εγχώρια αγορά από την εξαγορά του ΧΑ

Μπουζνά (Euronext): Σημαντική η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Euronext: «Ναι» στη Δημόσια Πρόταση για ΕΧΑΕ είπε το 74,25%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο