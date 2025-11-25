ΣΕΔ: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος παρουσιάσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια για το 2025

Με μία εντυπωσιακή εκδήλωση, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των παρουσιάσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια για το 2025.

Η εκδήλωση έγινε την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, σε συνεργασία με τους καθηγητές Απόστολο Κατσαφάδο & Μαρίνα Ψιλούτσικου, αλλά και με τη συμμετοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε., με τίτλο: “Σύγχρονη Επενδυτική Παιδεία”.

Οι παρουσίαση περιελάμβανε τα εξής θέματα:

1. Σύντομη παρουσίαση του ΣΕΔ

2. Παρουσίαση του Προγράμματος Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης,

και της Συστηματικής Παρακολούθησης των Γεν. Συνελεύσεων των Εισηγμένων Εταιρειών.

3. Παρουσίαση της Γραμματείας & των Ομάδων Εργασίας του Συνδέσμου

4. Παρουσίαση του 23ου Επενδυτικού & Χρηματιστηριακού Συνεδρίου,

το οποίο θα γίνει σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση: Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου 2025

Ξενοδοχείο, ELECTRA PALLACE Athens

Β’ Φάση: Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ξενοδοχείο, ELECTRA PALLACE Thessaloniki

Γ’ Φάση: Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Ξενοδοχείο, MY WAY Πάτρα

Ομιλητές ήταν ο: Μπάμπης Εγγλέζος, Πρόεδρος ΣΕΔ, ο Νίκος Οικονομόπουλος, Αντιπρόεδρος, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η κα Ελευθερία Αποστολίδου, Διευθύντρια Μελετών, η οποία μίλησε για τη Σύγχρονη Εποπτεία και τις δράσεις Χρηματοοικονομικής Παιδείας της Επιτροπής και από τον ΟΠΑΠ, τα στελέχη του: Σάββας Ηλιόπουλος & Χρήστος Πλατιάς, οι οποίοι μίλησαν για τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

Ομάδα υποστήριξης από τη γραμματεία του ΣΕΔ ήταν οι, Αθηνά Αιγινίτη, Δώρα Δημοπούλου, Μαρία Καζάκου, Νίκος Μώτος, Σίμος Σταμπολίδης & Νίκος Χοντζέας.